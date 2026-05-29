Vitoria actualiza el Plan de Calor para incluir el Centro de Estudios Ambientales y reforzar las acciones preventivas

VITORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de Vitoria ha aprobado la actualización del Plan de Calor de Vitoria-Gasteiz en el que desde ahora se incluye la incorporación del Centro de Estudios Ambientales al operativo municipal, la actualización de la red de refugios climáticos y el refuerzo de acciones preventivas en fase de prealerta, incluyendo la revisión de fuentes públicas y la comprobación del funcionamiento de los sistemas de climatización de los autobuses urbanos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Vitoria ha explicado que el objetivo es reforzar "la estrategia municipal frente a episodios de altas temperaturas y sus efectos sobre la salud de la ciudadanía".

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha detallado que "el documento actualizado incorpora mejoras y nuevas actuaciones preventivas con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida, eficaz y coordinada desde los distintos servicios municipales, así como reducir el impacto de las olas de calor en la salud de las personas y de los animales de compañía".

El Plan de Calor se creó en 2024 y forma parte del Plan de Emergencia Municipal de la ciudad. Está dirigido por el Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo y cuenta con el apoyo de una Mesa de Coordinación, integrada por distintos departamentos municipales, encargada de evaluar la situación y de adoptar las medidas que considere oportunas en cada momento.

Asimismo, incluye recomendaciones específicas dirigidas tanto a la ciudadanía como al personal municipal, asociaciones y entidades que desarrollan su actividad durante los periodos de altas temperaturas.

El plan tiene una duración de 4 meses y estará vigente desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, si bien, en caso de necesidad, se podrá ejecutar fuera de ese periodo en función de las alertas, como ha sucedido esta semana.