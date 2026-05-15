Vitoria destina 1,9 millones a la licitación de atención ciudadana omnicanal y presencial en San Antonio hasta 2029

VITORIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes, a propuesta del departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, la licitación de la gestión integral del servicio de atención ciudadana omnicanal, así como la atención presencial de la oficina de la calle San Antonio para los años 2027, 2028 y 2029, por un importe global de 1.911.000 euros.

El servicio incluido en este contrato complementa la atención ciudadana que realiza el consistorio con personal propio en el resto de oficinas de atención ciudadana. De este modo, la licitación tiene como objeto que "una empresa especializada cubra un horario continuado de atención, que incluye los sábados y días en los que el Ayuntamiento se encuentra cerrado".

Tanto el servicio telefónico 010 y los canales telemáticos como la oficina de atención ciudadana de la calle San Antonio, que a principios de 2027 se trasladará a la planta baja de la Casa Consistorial, serán atendidos por la adjudicataria, con el objetivo de "poder flexibilizar cada uno de los canales de atención en función de las necesidades de cada momento", ha explicado el Consistorio.

Con esta licitación, el Ayuntamiento pretende reafirmar su "apuesta por una atención ciudadana moderna, eficiente y adaptada a los nuevos hábitos y necesidades de la ciudadanía". De hecho, ha precisado, el nuevo contrato irá incorporando "nuevos canales con nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de atención".

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha incidido en que "el nuevo contrato busca consolidar un modelo de atención más cercano, ágil y accesible, permitiendo a la ciudadanía relacionarse con el Ayuntamiento a través del canal que mejor se adapte a sus necesidades".

El servicio ofrecerá información general sobre trámites y servicios municipales, gestión de citas previas, registro y seguimiento de solicitudes, atención de quejas y sugerencias, así como apoyo y asesoramiento en la tramitación electrónica y el uso de la sede electrónica municipal.

Además, asumirá tareas de gestión y actualización de canales digitales, mantenimiento del buzón ciudadano, realización de campañas informativas y encuestas de opinión. Entre las principales tareas previstas se encuentran también la información y orientación sobre trámites y servicios municipales, la gestión de citas previas, el seguimiento de expedientes, la recogida y respuesta de quejas y sugerencias ciudadanas, así como la realización de trámites administrativos por diferentes canales.

El contrato también contempla el apoyo a la ciudadanía en el uso de la sede electrónica y de los servicios digitales municipales, incluyendo asistencia en la tramitación electrónica y resolución básica de incidencias tecnológicas.