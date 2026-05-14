Vitoria eliminará el tráfico en la calle Nicaragua para crear un entorno escolar seguro en el colegio Luis Elejalde

El colegio Luis Elejalde - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsará una nueva actuación para mejorar la seguridad en el entorno del colegio Luis Elejalde-Rogelia de Álvaro, en la calle Nicaragua, por la que eliminará una calle de aparcamiento, dentro de la estrategia municipal de creación de entornos escolares seguros, que eleva a 29 las actuaciones desarrolladas o previstas en la ciudad.

Según ha informado, la obra, con una inversión cercana a los 230.000 euros, supondrá una transformación completa de esta calle sin salida, que actualmente funciona como espacio de aparcamiento y acceso rodado.

La propuesta pasa por cerrar la calle al tráfico general y eliminar el paso de vehículos, manteniendo únicamente dos accesos puntuales desde Cofradía de Arriaga para garantizar la entrada a los vados existentes. De esta forma, se eliminará el tráfico de paso y se reducirán de manera significativa los conflictos que se generan en las horas de entrada y salida del centro educativo.

El espacio que hoy ocupan los coches se convertirá en una zona peatonal vinculada al colegio. Frente a las puertas del centro se generará una superficie amplia y despejada que facilitará la estancia y la relación entre familias.

Por su lado, el pavimento incorporará un diseño con formas geométricas de colores que, además de ordenar el espacio, invitan al juego. La actuación incluye también la colocación de bancos, la plantación de nuevos árboles con alcorques de mayor tamaño para generar sombra y la ampliación de los existentes, mejorando así el confort y la calidad ambiental del entorno.

Además, se mejorará la accesibilidad de toda la calle mediante la incorporación de rampas de pendiente suave en sus extremos, garantizando recorridos cómodos y seguros para todas las personas. El plazo estimado de ejecución de la obra es de tres meses.

LUGARES "MÁS AMABLES"

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado el trabajo realizado en una estrategia clara para "mejorar la seguridad en los entornos escolares y facilitar que los niños y las niñas puedan acceder a sus centros de forma segura y autónoma".

"Cada actuación se adapta a la realidad de cada colegio y se construye desde el diálogo con la comunidad educativa. Este tipo de intervenciones no solo reducen riesgos, sino que transforman el espacio público en lugares más amables, saludables y pensados para la vida cotidiana", ha valorado.