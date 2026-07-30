Vitoria estudia pedir servicios mínimos por la huelga de los técnicos de espectáculos en el Día Grande de sus fiestas

Concierto en la plaza de Los Fueros durante las fiestas de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está estudiando la posibilidad de pedir servicios mínimos al Gobierno Vasco este próximo 5 de agosto, Día Grande de sus fiestas patronales, ante la jornada de huelga que han convocado los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT para reclamar mejoras laborales para el personal técnico de espectáculos, que podrían poner en riesgo la celebración de eventos culturales.

En rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha señalado que el Ayuntamiento "está trabajando en todas las posibilidades", entre ellas, demandar servicios mínimos al Ejecutivo vasco.

Díaz de Corcuera ha querido dejar claro que "los contratos del Ayuntamiento son con las empresas", de quienes ha dicho que "habrá algunas capaces de funcionar y otras no". "Veremos que capacidad de respuesta tienen", ha añadido, para explicar también que hay grupos de música que "vienen y funcionan con su propio equipo técnico".

Tras indicar que el sector técnico de espectáculos y eventos es "un mundo muy peculiar que funciona con personal autónomo y 'freelance'", la edil ha asegurado que el Consistorio "no va a vulnerar, en ningún caso, el derecho a la huelga de nadie".

"Si alguna empresa no puede dar respuesta, porque todos sus técnicos están de huelga, podría afectar, pero una huelga es una huelga, lo que no podemos es suplir a las personas que están en huelga, porque vulneraríamos el derecho a la huelga, cosa que no vamos a hacer", ha manifestado.

La concejala de Cultura ha querido mostrarse optimista para que todos los actos previstos en fiestas se puedan celebrar "con absoluta normalidad", al aducir que "todavía hay margen para que se pongan de acuerdo y negocien sus condiciones" antes del 5 de agosto.

Los sindicatos Teknikariok, ESK, ELA, LAB, UGT, CCOO y CNT han convocado varias jornadas de huelga durante el próximo mes de agosto que podrían afectar a eventos culturales de las fiestas de las tres capitales vascas. De entre sus demandas, el personal técnico de espectáculos y eventos reivindica el pago de la nocturnidad, el abono de horas extras y el respeto a las condiciones laborales del sector.