Vitoria-Gasteiz acogerá la décima edición de 'BioAraba' del 21 al 23 de noviembre

El Iradier Arena contará con las presencia de 75 expositores vinculados a la producción ecológica, la vida sana y el consumo responsable

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz acogerá entre el 21 y el 23 de noviembre una de las mayores ferias agroecológicas de cuantas se celebran en el norte de España, 'BioaAraba', que este año celebra su décima edición con la presencia de 75 expositores vinculados a la producción ecológica, la vida sana y el consumo responsable.

En una nota, la concejala de Promoción Económica, María Nanclares, ha señalado el apoyo a 'BioAraba' "por su apuesta por los productos sostenibles, en línea con lo que marca la 'Agenda 2030' europea".

"La forma de consumir está cambiando y cada vez tenemos más en cuenta las propuestas de aquellas firmas respetuosas con el medio ambiente. La calidad es otro de los atractivos de esta feria, un evento consolidado en la agenda de Vitoria-Gasteiz, que llegará a nuestra ciudad dentro de un mes", ha apuntado.

La feria, que contó en su última edición con más de 15.000 visitas, será el punto de encuentro de productores, comerciantes, distribuidores, visitantes profesionales, instituciones, asociaciones, además de consumidores de productos ecológicos. El evento estará abierto para todos los públicos desde las 11.00 horas del viernes 21 de noviembre.

'BioAraba' mostrará numerosas alternativas para una alimentación sana, textil, cosmética, pero también productos de comercio justo, además de otros servicios vinculados al ámbito renovable y el consumo responsable. Al igual que en ediciones anteriores, la Fundación Vital subvenciona la participación de los productores agroecológicos alaveses, con el objetivo de poner en valor su actividad.

La 'X Feria BioAraba' está patrocinada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. También participan como colaboradores la Fundación Vital Fundazioa, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, Ekolurra, además de las firmas Artepan, Mamia, Mi Herbolario, así como las publicaciones 'Bioeco Actual' y' Bueno y Vegano'.