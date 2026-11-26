VITORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz despedirá el Año Internacional de los Voluntarios y las Voluntarias para el Desarrollo Sostenible 2026 con una semana de actividades, encuentros y propuestas abiertas a la ciudadanía en distintos barrios de la capital alavesa, que se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Entidades sociales y de voluntariado de Álava impulsoras de la iniciativa han informado, a través de un comunicado, de que la programación servirá como cierre a un año dedicado a reconocer la labor altruista y como antesala del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el próximo 5 de diciembre.

Durante esas jornadas, las organizaciones saldrán a los barrios para compartir su trabajo diario, acercar sus proyectos y dar a conocer a los vecinos las distintas fórmulas de participación y contribución comunitaria.

El acto central tendrá lugar el viernes 4 de diciembre con un encuentro colectivo en la pérgola de la plaza de Santa Bárbara. Durante esta cita, pensada para celebrar y visibilizar el tejido asociativo, se realizará además un sorteo de premios cedidos por la Fundación Baskonia-Alavés entre las personas asistentes.

Asimismo, la programación busca dar difusión al 'Contador Invisible de Álava', una plataforma digital impulsada por las entidades participantes para recopilar y mostrar el impacto colectivo del territorio, registrando el total de horas dedicadas, el número de personas voluntarias, los usuarios acompañados y los municipios alaveses alcanzados.

En esta misma línea, la iniciativa cuenta con la colaboración de la Agencia de Voluntariado Batekin, que ofrece orientación a la ciudadanía interesada en sumarse a algún proyecto social en el territorio.