Entorno de la calle Zendaguren - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz optará a financiación europea para mejorar el espacio público de los barrios de Adurtza y San Cristóbal. El Departamento de Espacio Público y Barrios, en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales y junto a otras ciudades y organizaciones europeas, está ultimando una propuesta que presentará en los próximos días a una convocatoria enmarcada en la iniciativa 'New European Bauhaus', impulsada por la Comisión Europea.

Bajo la denominación 'Caring Neighbourhood' (Barrios que Cuidan), el proyecto tiene como objetivo mejorar los espacios de uso cotidiano de los barrios y hacerlos más accesibles, sostenibles, inclusivos y agradables. Para ello, plantea actuaciones en calles, aceras, plazas y zonas de estancia, así como mejoras en el alumbrado, el mobiliario urbano, la vegetación y los recorridos peatonales.

"Queremos que nuestros barrios cuenten con espacios públicos de calidad, en los que sea cómodo caminar, estar y encontrarse con otras personas. Son actuaciones que tienen una incidencia directa en el día a día de nuestros vecinos y para las que estamos explorando distintas vías de financiación, también la europea", ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Miren Fernández de Landa.

En el caso de Vitoria-Gasteiz, la propuesta municipal incluye diferentes espacios de Adurtza y San Cristóbal, entre ellos el entorno de las calles Zendaguren y Flandes. Las intervenciones planteadas están en consonancia con los objetivos del nuevo 'Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2026-2030'. La convocatoria europea se resolverá previsiblemente en la primavera de 2027.

REFORMA DE ZENDAGUREN

Con independencia del resultado de esta convocatoria, los servicios técnicos del Departamento de Espacio Público y Barrios trabajan en el diseño de una reforma integral del entorno de Zendaguren que permita mejorar la accesibilidad, renovar los pavimentos, ampliar las estrechas aceras existentes y reordenar los aparcamientos. La intención es acometer esta actuación cuando se disponga de financiación y se hayan solventado los condicionantes urbanísticos existentes.

Entre ellos, figura la situación de las parcelas de titularidad privada, cuyos muros impiden actualmente la apertura de un paso que conecte la calle Zendaguren con el entorno de la iglesia de San Cristóbal, una de las principales reivindicaciones vecinales. La situación de estas parcelas deberá resolverse previamente desde el ámbito urbanístico.

"Queremos dar respuesta a las peticiones de esta zona del barrio. Hay cuestiones urbanísticas y de titularidad de los terrenos que debemos resolver previamente, pero eso no nos impide avanzar en el diseño de la reforma y en la búsqueda de recursos para llevarla a cabo", ha señalado Fernández de Landa.

El Ayuntamiento sigue trabajando, además, para que los barrios de Adurtza y San Cristóbal puedan beneficiarse de un 'Plan de Regeneración Urbana Integral' del Gobierno Vasco, siguiendo el modelo de Zaramaga.