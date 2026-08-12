Vitoria-Gasteiz renovará el principal paseo del parque del Prado para hacerlo "más accesible, cómodo y sostenible"

Paseo del parque del Prado - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acometerá la reforma del camino principal del parque del Prado, una actuación que permitirá "mejorar la accesibilidad y el confort" de uno de los recorridos peatonales más utilizados de este espacio verde emblemático de la ciudad.

El Consistorio gasteiztarra ha explicado que la intervención contará con una inversión de 275.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto se desarrollará sobre el paseo que atraviesa el parque de oeste a este, conectando el Paseo de Cervantes con Portal de Castilla y la Avenida Gasteiz. Se trata de uno de los itinerarios más transitados del parque y que, debido al paso del tiempo, presenta un deterioro de su pavimentación.

En este sentido, ha apuntado que, actualmente, el camino está pavimentado con losas de piedra natural que requieren frecuentes labores de reparación y que presentan irregularidades que "dificultan la accesibilidad y reducen la comodidad de uso".

La actuación permitirá renovar completamente el pavimento del paseo mediante una solución "más uniforme y accesible, mejorando las condiciones de tránsito".

Las obras incluirán, además, la mejora de las conexiones con otros caminos y accesos del parque, así como la renovación de las zonas de estancia existentes. Para ello, se crearán pequeños ensanchamientos laterales que permitirán mejorar la accesibilidad a los bancos y facilitar su uso. Asimismo, el mobiliario urbano será sustituido por nuevos bancos "modelo Vitoria-Gasteiz".

ESPACIOS VERDES

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado que la actuación permitirá mejorar uno de los recorridos más utilizados por la ciudadanía.

"El parque del Prado es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Vitoria-Gasteiz y miles de personas lo utilizan cada año para pasear, hacer deporte o disfrutar de su entorno. Queremos que sea cada vez más cómodo, accesible y agradable para todas las personas", ha señalado.

Artolazabal ha explicado que el proyecto responde a la necesidad de adaptar el paseo a las exigencias actuales de accesibilidad y confort, por lo que se "va a sustituir un pavimento que presenta un importante desgaste por una solución mejor, adaptada a las necesidades de quienes utilizan diariamente este espacio".

"Estamos actuando en uno de los parques históricos de la ciudad y, por eso, la protección del arbolado ha sido una prioridad desde el inicio. Queremos mejorar el espacio sin renunciar a aquello que lo hace especial", ha finalizado la edil.