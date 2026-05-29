Vitoria licita por 180.000 euros la implantación de una Carpeta ciudadana municipal

VITORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sacado a contratación el desarrollo e implantación de la Carpeta ciudadana municipal, un nuevo servicio digital que contará con un presupuesto de 180.000 euros y que permitirá ofrecer un punto de acceso único, personalizado y seguro a toda la información administrativa y a los servicios electrónicos disponibles.

El Departamento de Modernización de la Administración impulsa esta iniciativa con el objetivo de consolidar un modelo de administración electrónica centrado en la ciudadanía y basado en la proactividad, ha informado el consistorio.

La concejal de Modernización de la Administración, Sonia Díaz de Corcuera, ha explicado que con ello se busca que "las personas tengan una relación más sencilla y directa con la administración más cercana".

La futura Carpeta ciudadana permitirá acceder de forma unificada a la información administrativa municipal y a distintos servicios electrónicos, con especial atención a la experiencia de usuario y a la accesibilidad, de manera que resulte intuitiva y sencilla de utilizar.

Asimismo, la herramienta garantizará la interoperabilidad con la Carpeta de Euskadi, lo que facilitará el acceso unificado a los servicios de las diferentes administraciones vascas.

Según ha detallado Díaz de Corcuera, esta plataforma ofrecerá a cada persona "una visión completa y en tiempo real de su relación con el Ayuntamiento", permitiendo consultar el estado de expedientes y trámites, acceder a datos personales como padrón, inmuebles, vehículos o titulaciones, gestionar notificaciones, comunicaciones y pagos, así como visualizar calendarios de citas y eventos municipales.

La concejal ha subrayado además que el sistema incorporará medidas de seguridad para garantizar una protección robusta de los datos personales frente a accesos no autorizados.

En esta primera fase se contratará una solución global que incluirá el diseño, desarrollo, implantación y puesta en producción del servicio. El contrato contempla también actuaciones destinadas a asegurar la evolución funcional y tecnológica de la herramienta, su adaptación a nuevos servicios digitales y su alineación con las estrategias municipales de transformación digital y administración electrónica.