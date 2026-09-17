Vox acusa a Pradales de "autobombo sin límite", "retórica grandilocuente" y de "ocultar bajo la alfombra los problemas"

La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado al Lehendakari, Imanol Pradales de actuar con un "autobombo sin límite" y mantener una "retórica grandilocuente" para "ocultar bajo la alfombra los problemas" que tiene Euskadi.

Tras la intervención de Pradales, en el pleno de Política General celebrado en el Parlamento vasco este jueves, Martínez ha asegurado que "lo que sorprende del Lehendakari es su nula capacidad para sorprender", porque "lo único que ha hecho" durante su intervención en el pleno ha sido "autobombo sin límite".

"Las culpas siempre son ajenas a él y todo lo bueno es atribuible únicamente a este gobierno. Euskadi va como un tiro, Euskadi es un país más y él es un líder planetario, cuando no pasa de presidente de regional y no nos olvidemos, no presidente de todos los vascos", ha afirmado.

Ha censurado que Pradales haexhibido, "una vez más", el autogobierno "como solución a todos los males, como instrumento ideológico al servicio de la construcción nacional y para beneficio de afines y adeptos". "España solo estorba", ha apuntado.

Por ello, le ha animado a "renunciar a su condición de español, a su DNI y también a los privilegios de los que goza por ser español, para que sea coherente" algo que, ha añadido, "está fuera de su alcance porque la coherencia no la ha demostrado hoy".

Además, ha criticado que, para el presidente vasco, la causa de los problemas de Euskadi "siempre está fuera". "La guerra en Oriente Medio, España, China", ha citado, para afirmar que se trata de "un planteamiento recurrente y patético".

Ha lamentado que, tras el "fracaso" de PISA afirme que el problema está "en el uso de los móviles e incluso en las familias" y no a "la lacra" de "la imposición de euskera y su impacto en el rendimiento escolar de los alumnos vascos". "Eso ni lo ha tenido en cuenta ni lo ha valorado. No ha ofrecido diagnóstico alguno de los problemas reales de los vascos", ha indicado.

Amaia Martínez le ha reprochado que no haya citado a Osakidetza, a "la inseguridad en las calles de Euskadi", la inmigración "ilegal" o "las interminables listas de espera para acceder a una vivienda pública".

"Se nos presenta como ejemplar líder democrático a pocos días de una nueva demostración de que, a su juicio, hay vascos de segunda y hay vascos de primera, e incluso de tercera que somos los votantes de Vox", ha dicho.

También ha criticado que "ha obviado la creciente violencia protagonizada por personas cercanas a la izquierda abertzale, los ataques a sedes de partidos democráticos, la persecución de sus líderes, la violencia ejercida en las calles de Euskadi contra aficionados a la selección española".

"TRÁGICO PASADO RECIENTE"

Se ha referido a las excarcelaciones de exdirigentes de ETA "como Txeroki, Anboto o Parot" y ha advertido de que Pradales no ha hecho "ni una sola mención a nuestro trágico pasado reciente".

La parlamentaria de Vox ha acusado al Lehendakari de "estar en el olvido" y "hacer el juego a terroristas y a quienes aún hoy legitiman sus crímenes". "Ocultar bajo la alfombra los problemas sólo contribuye a empeorar la situación. Es garantía de que nada se va a solucionar", ha apuntado.

Por último, ha advertido a Pradales de que el problema "no está en el cambio del futuro gobierno", sino en que "llevan 40 años haciendo chiringuitos e instituciones abonadas y regadas con dinero público". "Esto es lo que realmente le preocupa a este lehendakari. La era Pradales no pasa de fachada política, todo es retórica grandilocuente, todo es nación vasca, todo es postureo, apariencia y artificio", ha concluido.