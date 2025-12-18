Vueling estrenará nuevas conexiones desde Bilbao a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia) el próximo verano

Avión de Vueling - VUELING

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling estrenará nuevas conexiones desde el Aeropuerto de Loiu (Bizkaia) a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia) el próximo verano, según ha informado un comunicado.

La ruta a Edimburgo, destino al que se podrá volar a partir del 28 de marzo, contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, facilitando el acceso directo a uno de los destinos culturales más emblemáticos del Reino Unido.

Por su parte, la nueva conexión con Split, disponible a partir del 16 de junio, tendrá dos frecuencias semanales los martes y domingos. Esta incorporación permitirá a los viajeros disfrutar de la costa dálmata y de uno de los destinos mediterráneos más demandados durante el verano.

La aerolínea también reforzará su presencia en rutas dentro del mercado doméstico el próximo verano desde Bilbao a destinos como Alicante, Málaga y Sevilla.