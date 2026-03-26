Vuelve al mar la foca gris rescatada por la red Sareus tras tres meses de recuperación en Gorliz - EHU

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La foca gris rescatada por la red SAREUS enferma y débil en aguas Zarautz (Gipuzkoa) el pasado 23 de diciembre ha vuelto al mar después de restablecerse durante tres meses en el Centro de Recuperación de la Diputación Foral de Bizkaia en Gorliz.

A primera hora de este pasado martes, 'Argi', como se ha llamado a este ejemplar Halichoerus grypus, ha salido en un barco desde el puerto de Plentzia, acompañada por técnicos de la Diputación de Bizkaia, la empresa Tragsatec y personal investigador de la Estación Marina de Plentzia (PiE) de la EHU y, tras una hora de viaje, a unas tres millas de la costa, se ha hecho a la mar.

El animal apareció varado en la playa de Zarautz el pasado 23 de diciembre, y fue rescatado por la Red de Varamientos de Euskadi que coordina el PiE de la Universidad del País Vasco, SAREUS.

Según Denis Benito, coordinador de la Red de Varamientos SAREUS e investigador del PiE, las focas grises que llegan a la costa vasca lo hacen desde el norte de Francia o del Reino Unido. "De hecho, se sabe que individuos de las colonias reproductoras de Bretaña llegan a las costas del mar Cantábrico arrastrados por la corriente portuguesa", ha señalado.

Además, ha afirmado que normalmente no llegan enfermas, "pero hay casos en los que necesitan tratamiento". La mayoría de los varamientos de este tipo se producen en febrero y marzo. Cuando 'Argi'llegó a la playa, SAREUS recibió el aviso a través del 112 y se le realizó el seguimiento con la colaboración de la policía municipal y guardas forestales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

'Argi', una joven foca macho estaba "enferma y muy débil", por lo que, "a la vista de su estado de salud", fue trasladada por guardas forestales de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Centro de Recuperación de Fauna de la Diputación vizcaína en orliz.

En ese centro se tratan animales salvajes heridos o enfermos "que no podrían sobrevivir por sí mismos en la naturaleza". Su objetivo es que se recuperen y después liberarlos en el medio natural.

"Muchas veces las crías de foca ingresan con parásitos bronquiopulmonares y pueden también tener infecciones bacterianas secundarias. Pueden mostrar ruidos y dificultades en la respiración, inactividad y fiebre. Este ejemplar no tenía fiebre, pero llegó aquí muy debilitado", ha señalado la veterinaria Ane Miren Arraibi, del Centro de Recuperación de Gorliz.

Cuando ingresó, 'Argi' pesaba 18,2 kg y durante los primeros 15 días se le administraron antibióticos. Tras ser estabilizado y desparasitado, la foca "no ha tenido ningún problema". "El tratamiento farmacéutico finalizó el 24 de enero. Desde entonces le hemos dado de comer 3 veces al día y ha ido cogiendo peso sin problemas", ha señalado.

Pese a que a finales de febrero la foca estaba lista para ser liberada, el estado del mar ha impedido hacerlo hasta ahora. En la actualidad 'Argi' pesa unos 38 kilos. Un ejemplar adulto de foca gris puede alcanzar entre 170 y 300 kg.

Denis Benito ha dicho que casi con toda probabilidad la foca ha emprendido regreso a las costas del norte de Francia o del Reino Unido. "Las focas saben volver a su lugar de origen y, como son animales gregarios vuelven a integrarse con el grupo que allí encuentren", ha explicado.

VARAMIENTOS

El caso de la foca gris liberada es uno de los 31 varamientos atendidos en 2025 por la red SAREUS tras recibir avisos de cetáceos, focas, tortugas marinas y tiburones varados.

Los delfines fueron la especie más frecuente, seguidos por las focas, y Zarautz la localidad desde la que se recibió el mayor número de avisos durante este ejercicio.

En el primer trimestre de 2026 la red de varamientos de Euskadi ha realizado nueve intervenciones. Según la serie histórica iniciada en 1993, la mayor parte de los varamientos se han registrado en Donostia/San Sebastián, Zumaia y Zarautz, seguidos de Getxo, Sopela, Bermeo y Getaria.

En caso de encontrarse un animal nadando demasiado cerca de la costa o tumbado en la playa o en el puerto hay que mantener la distancia y llamar directamente al 112 para que activen el protocolo y esperar las instrucciones del personal de SAREUS.

Si el animal está vivo es imprescindible mantener la distancia, evitar hacer ruido y no tocarlo. Se deben seguir las indicaciones del personal de SAREUS para garantizar la seguridad de los animales y de las personas. Ante estos sucesos, "es vital seguir el protocolo de la red SAREUS para garantizar la seguridad del animal y de las personas", según SAREUS.

La red de varamientos de Euskadi-SAREUS cuenta con la financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, así como del Departamento de Industria, Transcición Energética y Sostenibilidad, Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.