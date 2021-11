La XIV edición de BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia reunirá a cinéfilos y montañeros entre el 3 y el 12 de diciembre

Se proyectarán 52 películas de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza, de las que 50 estarán en la Sección Oficial

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición de BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia se celebrará del 3 al 12 de diciembre conectando directamente con el público en tres sedes bilbaínas: el Palacio Euskalduna, los Cines Golem y la Sala BBK, en las que se proyectarán 52 películas de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza, de las que 50 estarán en la Sección Oficial, una película en la sección fuera de concurso Zabalandi: 'Pedalkadak Itsasoan' y la última será el cortometraje premiado con la Beca Mendi Film Bizkaia-Ternua 2021: 'Txango'.

En el acto celebrado este viernes en el Palacio Euskalduna de Bilbao, los principales patrocinadores y representantes de Mendi Film han presentado la edición de este año que programará 44 sesiones. Paralelamente, se han organizado once conferencias y seis exposiciones.

Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 12.00 horas del lunes en www.mendifilmfestival.com y a través de las plataformas de venta del Euskalduna, Cines Golem y Sala BBK. Los precios en venta anticipada serán más económicos que en la venta de los días propios de sesión.

Las películas de la sección oficial de BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia se podrán ver online, dando continuidad a la oferta del 2020 que tan buena acogida obtuvo entre los seguidores del género. Utilizando la fórmula 'on demand' o alquiler de la plataforma que ofrece la red social Vimeo, se podrá comprar tanto el pack completo de las películas de la Sección Oficial, packs temáticos, o películas de forma individual.

El alquiler estará disponible hasta el 13 de diciembre, mientras el periodo de visionado se activará el 4 de diciembre. Se trata de una oferta geolocalizada, limitada a España. Entre otros extras, las películas presentan las opciones de activar los subtítulos elaborados por el Mendi Film en castellano y euskera.

PROGRAMA

Se producirán estrenos a todos los niveles, de los que 10 serán estrenos internacionales, un estreno continental, 22 estrenos estatales

y 14 estrenos a nivel de Euskadi.

En total son 52 películas, entre largometrajes y cortometrajes, representando once países, en su mayoría europeos. España y Francia destacan con 15 y 10 producciones, respectivamente, entre las que se encuentran once películas de sello vasco. Estados Unidos con siete películas y Canadá con cuatro son los países extraeuropeos que se mantienen fieles a la cita bilbaína. Reino Unido (5), Italia (3), Austria (3), Eslovaquia (2), Alemania (2) y la coproducción polaca-germana-suiza 'Sciana Cieni (The Wall of Shadows)', completan la selección para la inminente edición de Mendi Film.

Este año se han inscrito 192 películas presentando su candidatura a ser seleccionadas en la programación de 10 días del festival. Es una cifra récord de películas inscritas en el Mendi Film, superando las 175 del año 2020. Así, se constata que la nueva vía abierta de inscripciones unificadas de los 27 festivales miembros de la IAMF-Alianza Internacional para el Cine de Montaña "ha sido muy productiva", y ha complementado la inscripción de mendifilmfestival.com.

CINEASTAS DE RENOMBRE

Entre los directores que figuran en las cabeceras de las películas de esta edición destacan seis galardonados con el Gran Premio de la International Alliance for Mountain Film: Pavol Barabás, Alastair Lee, Eric Crosland, Peter Mortimer, Zach Barr y Keith Partridge. Engrosan la terna, directores que saben los que es ser premiado en Mendi Film: Paul Diffley, Eliza Kubarska, Jim Aikman, Mathieu Le Lay, Flo Gassner, Paul Schweller y Mikel Sarasola.

La Sesión Inaugural oficial se celebrará el sábado 4 de diciembre en el Auditorio Principal del Palacio Euskalduna. Los asistentes podrán ver el estreno internacional de la película 'Mendiak 1976', dirigida por Luis Arrieta. "Los expedicionarios navarros y polacos que en 1976 vivieron una intensa historia de hermandad en torno a un memorable rescate en el Shakhaur (Afganistán, 7.116 m.), volverán a encontrarse 45 años después en Bilbao", han destacado los organizadores.

El Gran Premio del festival entrega un 'Eguzkilore' y 6.000 euros. Se incluye un nuevo apartado en los premios 2021: el de la Mejor Banda Sonora. Se galardonará a un compositor autor de una banda sonora con la dotación económica y con el trofeo 'Txalaparta' del artista escultor Iñigo Aristegui, que es también el autor de los trofeos 'Eguzkilore' destinados a los demás premios.

PREMIO WOP MENDI FILM: SEBASTIÁN ÁLVARO

El periodista, realizador y alpinista Sebastián Álvaro será reconocido con el Premio WOP-The Walk On Project Mendi Film 2021. El premio que se otorga por octava edición, reconoce la defensa y la praxis de los valores del Alpinismo. El acto se celebrará el domingo, 5 de diciembre, dentro de la sesión del Euskalduna que comenzará a las 20.00 horas.

Mendi Film, la Diputación Foral de Bizkaia y la empresa de vestimenta y material outdoor Ternua crearon el año pasado la beca que promociona a jóvenes (18-35) cineastas que quieren sumarse a la corriente del Cine de Montaña. El cortometraje 'Txango' dirigido por la cineasta bilbaína Tamara Lucarini Cortés, becada de la primera edición, se estrenará el jueves 9 de diciembre en el Euskalduna, a las 20.00 horas. Es ahí donde se anunciará el proyecto becado de la 2ª edición (a estrenar en el Mendi 2022), y se presentará la 3ª (para el 2023).