Zarautz (Gipuzkoa) contará con una Escuela Oficial de Idiomas a partir de septiembre

SAN SEBASTIÁN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Zarautz dispondrá, a partir del próximo mes de septiembre, de su propia Escuela Oficial de Idiomas (EOI). El nuevo centro estará ubicado en el edificio situado en la calle Lanpardo número 3, y su apertura supone "un paso importante en la ampliación de la oferta educativa del municipio", según han destacado desde el Ayuntamiento.

La llegada de la Escuela Oficial de Idiomas a Zarautz responde a una demanda "largamente reivindicada por la ciudadanía", que hasta ahora debía desplazarse a otras localidades para acceder a la enseñanza oficial de idiomas.

"Durante años el Ayuntamiento ha estado buscando el edificio adecuado para situar este servicio y tras muchas gestiones, ha encontrado un lugar idóneo en Azken Portu Goia", ha señalado la concejala de Educación, Irune Urbieta.

De esta manera, además de las posibilidades que ofrece el Euskaltegi Municipal para aprender euskera, esta nueva infraestructura completará la oferta de enseñanza pública de idiomas del municipio.

El nuevo centro comenzará su actividad con el curso 2026-2027 y permitirá a las personas interesadas formarse en los diferentes idiomas, dentro de la red pública de Escuelas Oficiales de Idiomas, con la calidad y el reconocimiento oficial que distinguen a estos centros. Los idiomas para este primer curso serán el inglés y el castellano (como lengua extranjera), aunque el Ayuntamiento aspira a poder ampliar esa oferta los próximos cursos.

Finalmente, desde el Consistorio zarauztarra han explicado que durante el mes de agosto se dará a conocer más información relacionada con el inicio de la actividad del nuevo centro: plazos de matriculación, calendario y demás información práctica.