Zeta-Jones presenta en Bilbao en primicia internacional 'Kill Jackie', rodaje con un impacto de 258 millones en Bizkaia

La actriz Catherine Zeta-Jones, con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el reparto artístico y de dirección de la serie 'Kill Jackie' en la presentación en Bilbao. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Catherine Zeta-Jones presentará esta tarde, con una gran gala y alfombra roja en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en primicia internacional, la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína y en hasta 15 localidades del territorio y con el 50-60% del equipo compuesto por profesionales del sector audiovisual vizcaínos, que ha dejado en Bizkaia un impacto económico de 258 millones de euros.

El Museo Vasco de Bilbao ha acogido esta mañana una rueda de prensa previa a la gala, donde se han dado a conocer novedades de la serie rodada el pasado año en lugares emblemáticos de Bilbao y Bizkaia, Londres y Swansea (Gales).

En la comparecencia, ha participado la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, acompañada del alcalde, Juan Mari Aburto, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, junto a los miembros del reparto artístico Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada, Darci Shaw, Julian Rhind Tutt, Cristine Adams y Hattie Hook, el director, Damon Thomas, el showrunner Tom Butterworth, el productor ejecutivo Peter Alwson y el productor José Luis Escolar.

La serie está basada en el libro 'The Price You Pay', novela de suspense y humor negro escrita por el autor británico Nick Harkaway bajo el seudónimo de Aidan Truhen, y cuenta la historia de Jackie Price, una ex traficante de drogas reconvertida en vendedora de arte que utiliza algunos trucos fiscales para evadir impuestos. Después de muchos años alejada del tráfico de drogas, su antigua vida regresa porque un grupo de sicarios, Seven Demons, intenta liquidarla.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha agradecido a Zeta-Jones y a todo su equipo haber elegido Bilbao para el rodaje de la serie y ha asegurado que es "un logro colectivo".

Aburto ha recordado que han sido cuatro meses de rodaje y, tras reconocer que tener rodajes en la ciudad "a veces supone ciertas incomodidades" por lo que ha mostrado su agradecimiento a la ciudadanía bilbaína, ha destacado que Bilbao "está demostrando que es una ciudad en la que los rodajes son posibles" y hay "seguir dando saltos".

"Somos pequeños, pero somos grandes en ambición y estamos siendo claramente una ciudad de rodaje. Tenemos que dar el salto a ser una ciudad de industria audiovisual y cinematográfica, y en eso estamos", ha afirmado, para destacar el "gran trabajo colectivo que hacemos las instituciones", ha añadido.

En ese sentido, ha dado las gracias a Elixabete Etxanobe, y a la Diputación vizcaína porque "sin ellos esto no hubiera sido posible". Este rodaje, ha asegurado, "supone seguir contando una historia de éxito que empezó hace muchos años e ir, poco a poco, recogiendo los frutos de un trabajo hecho con mucho tiento, despacio, sin pausa y con proyección de futuro".

Elixabete Etxanobe también ha agradecido a Catherine Zeta-Jones y a todo su equipo por su elección de Bizkaia y Bilbao para esta producción y ha coincidido con el alcalde que supone "un logro colectivo, el reflejo de muchísimos años de trabajo casi sin que se apreciara".

"Afortunadamente estamos recogiendo la cosecha de todo ese trabajo", ha añadido, para destacar que la serie se ha rodado en Bilbao y en hasta en 15 municipio de Bizkaia, lo que supone "un salto cualitativo enorme y un revulsivo muy importante para el trabajo de Bilbao Bizkaia Film Commission, compartido entre Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Bizkaia".

Etxanobe ha dado a conocer que el impacto económico estimado de este rodaje es de 258 millones para Bizkaia, "gracias al efecto multiplicador de la inversión, nueve veces cada euro invertido". A ello, ha dicho, hay que sumar "la proyección internacional", ya que "millones de personas van a poder conocer lo que es Bilbao y Bizkaia y conocer su cultura y su gente".

Tras subrayar que el impacto no se concentra únicamente en Bilbao, ya que el rodaje "ha llevado trabajo y personas" hasta 15 municipios de Bizkaia, Etxanobe ha destacado que el rodaje ha tenido una duración más larga "con el impacto positivo que eso supone". "Estos momentos suponen hitos que nos ayudan a seguir trabajando, mejorando y son un gran impulso para las instituciones que estamos apoyando esto".

PERSONAJE "EXTRAORDINARIO"

Catherine Zeta-Jones ha asegurado que nunca había hecho un personaje como el de Jackie, "un personaje femenino extraordinario" que le ha permitido "usar su acento galés".

Zeta-Jons ha reconocido que las semanas que pasó en Bilbao rodando 'Kill Jackie' se ha sentido "como en casa". "La gente, la cultura, la comida, te sientes como si no fueras un visitante, sino como si fueras un residente bienvenido. Y eso es algo muy especial de nuestro trabajo", ha dicho, para destacar que pudo "dar paseos por la costa, jugar al golf y conocer a la madre de Jon Rahm".

La actriz ha asegurado que el rodaje en Bilbao ha sido "una experiencia increíble a nivel creativo" y ha afirmado que "hemos creado algo muy especial". Además, ha dicho que Bilbao "no es solo el Guggenheim, tiene de todo y cuando veáis 'Kill Jackie' te da un sentido de que no vinimos aquí solo para grabar algunas escenas".

Por su parte, Óscar Jaenada ha asegurado que el trabajo de Catherine Zeta-Jones "es espectacular" y es "el gran aliciente" de la serie, al tiempo que ha asegurado que todo el equipo está "encantado" de haber rodado en Bizkaia y "seguramente repitan".

El productor José Luis Escolar ha remarcado que escoger la localización es "tan importante creativa como logísticamente" y ha dicho que él "sabía que Bilbao tenía algo". "Bilbao es tremendamente atractivo, cada vez que encuadras en Bilbao el fotograma está lleno de información y tiene tantas diferencias que es fácil integrarlo en una historia", ha afirmado.

Por ello, ha asegurado que el director y productor de la serie "enseguida encontraron en Bizkaia y en Bilbao el escenario ideal para este rodaje".

Además, ha añadido que también fue importante para la elección "el potencial humano que existe en Bizkaia, con excelentes técnicos que viven y trabajan aquí". "Es importante para nosotros contar con el equipo humano adecuado para una producción de esta envergadura, así que con todas estas herramientas claramente Bizkaia y Bilbao se integraron en el proyecto perfectamente", ha resaltado, para afirmar que "la serie ha sido un éxito para todos".

Tras agradecer que Bilbao y Bizkaia "se han entregado" en los 103 días de rodaje, ha asegurado que Bizkaia es un territorio en el que la industria audiovisual está "consolidada", "tiene mucho futuro" y hay "buenísimos profesionales". En ese sentido, ha destacado que "el 50-60% del equipo ha sido vizcaíno y todos hemos gozado de su conocimiento y de su capacidad".

IMÁGENES DE BILBAO Y BIZKAIA EN EL MUNDO

A lo largo de la serie se mostrarán distintas y numerosas localizaciones muy reconocidas de Bilbao y Bizkaia junto a puntos de Londres y Swansea (Gales). La mayor parte, el 78% de los espacios que aparecen en la serie, son escenarios de Bilbao/Bizkaia y el 22% restante, Reino Unido, Gipuzkoa y Navarra.

El tráiler deja ver algunos de los escenarios más reconocibles de la ciudad y de Euskadi, con Zeta-Jones paseándose en vestido de noche frente al Museo Guggenheim. También incluye planos aéreos sobrevolando el puente de La Salve y el Sagrado Corazón, así como escenas en un supuesto aeropuerto repleto de jets privados. En una de las secuencias más espectaculares, la terminal salta por los aires, aunque en realidad se trata de la terminal de cruceros de Getxo.

La serie muestra además un salto al vacío desde las escaleras del barrio bilbaino de Solokoetxe, a la protagonista ascendiendo hacia la ermita de San Juan de Gaztelugatxe y al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia transformado para la ficción en un exclusivo hotel londinense.