Zierbena (Bizkaia) fue el municipio con mayor Producto Interior Bruto per cápita de Euskadi en 2023

Zierbena (Bizkaia)

SAN SEBASTIÁN, 18 Dic.

Zierbena (Bizkaia) es el municipio con mayor PIB per cápita de Euskadi, alcanzando 539.311 euros, según datos elaborados por Eustat. Le siguen Zamudio, también en Bizkaia, y Olaberria, en Gipuzkoa. En términos globales, Barakaldo, en la comarca vizcaína del Gran Bilbao, es el municipio, tras las capitales, que genera mayor Producto Interior Bruto.

Respecto al año anterior, Zierbena escala al primer puesto debido, principalmente, a las actividades vinculadas a la producción y distribución de energía eléctrica, desplazando a Zamudio al segundo puesto. Además, Berantevilla, en la comarca alavesa de Añana, entra en el top 10 gracias a su industria manufacturera, especialmente la fabricación de material de transporte para la industria aeronáutica.

En lo que se refiere al PIB en términos globales, es decir, sin tener en cuenta la población del municipio, Barakaldo es el municipio, tras las capitales, que genera mayor PIB dentro de Euskadi, con 2.884.490 miles de euros, lo que supone el 3,1% de todo el PIB de Euskadi.

A Barakaldo le siguen, Irun (comarca de Bajo Bidasoa, en Gipuzkoa) con 2.143.434 miles de euros y el 2,3% del PIB total, y Getxo (comarca de Gran Bilbao, en Bizkaia) con 1.987.353 miles de euros, que supone el 2,1%. Entre estos tres primeros municipios y las capitales de los tres territorios históricos, se concentra el 44% del PIB vasco.

Bilbao con 14.252.770 miles de euros es la capital con mayor PIB en 2023, lo que supone el 15,3% de la actividad económica de Euskadi; le sigue Vitoria-Gasteiz con 10.717.525 miles de euros y San Sebastián con 9.019.605 miles de euros, que representan el 11,5% y 9,7%, respectivamente.

La industria es el sector predominante en las comarcas con mayor PIB per cápita de Álava. La comarca de Rioja Alavesa representa un 5,2% del PIB total de Álava, sin embargo, es la comarca con mayor PIB en términos per capita tanto en el territorio, como en Euskadi.

La distribución sectorial de los municipios de esta comarca presenta pecualiaridades con respecto al resto de comarcas debido a la fuerte presencia en ellos de la actividad vitivinícola, con una producción agraria proporcionalmente superior al del resto de comarcas, y una industria fuertemente ligada a los procesos de elaboración del vino.

En el municipio de Laguardia la agricultura alcanza un 5,7% y se aprecia un reparto más igualitario entre el sector industrial (46,3%) y los servicios (46,6%), ambos muy ligados al sector vitivinícola.

Por su parte, en la comarca de Añana se encuentran dos de los municipios que se situan entre los de mayor PIB per cápita en el territorio de Álava: Berantevilla y Ribera Baja.

En el primero, el sector industrial ha aumentado su peso en los últimos años llegando alcanzar el 80,2% del total de su actividad económica, destacando por encima del resto las actividades manufactureras de fabricación de material de transporte para la industria aeronaútica.

En la estructura productiva de Ribera Baja predominan, igualmente, las actividades de fabricación de material de transporte, rondando el 60%, si bien en este caso, se trata de material ferroviario.

Asimismo, en la comarca de Estribaciones del Gorbea destaca el municipio de Legutio entre los cinco primeros municipios de mayor PIB per cápita de Álava. Legutio basa su estructura productiva en la industria, predominando en este caso las ramas del metal tales como Ingeniería mecánica y Siderurgia.

Por último, entre los cinco municipios con mayor PIB per cápita de Álava, en cuarto lugar se encuentra Bernedo, en la comarca de la Montaña Alavesa, con una estructura productiva basada, en un porcentaje muy elevado, en los servicios (77,9%) y donde la rama de Agricultura, Ganadería y Pesca destaca con un 6,8%.

BIZKAIA

Tres de los municipios con mayor PIB per cápita de Bizkaia pertenecen a la comarca del Gran Bilbao. Zamudio y Loiu destacan también, junto a Zierbena, por su alto PIB per cápita. El primero, asociado a la actividad del parque tecnológico, reparte su estructura productiva entre la industria manufacturera, con especial relevancia en el sector de producción de material de transporte, y el sector servicios, especialmente las actividades profesionales y técnicas asociadas a la industria.

Loiu por su parte, presenta una estructura sectorial basada en los servicios, que generan el 64,7% del PIB del municipio, sustentados en la actividad aeroportuaria, que representan el 29,4%.

Por su parte, Ajangiz, en la comarca de Gernika-Bermeo y Mallabia en el Duranguesado, tienen una estructura productiva muy similar. En ambos casos la actividad industrial ronda el 75% y los servicios el 23% de su PIB.

Ajangiz basa su industria en la fabricación de productos de plástico y los servicios en las actividades profesionales como la ingeniería y la arquitectura, y en los servicios financieros; sin embargo, Mallabia vincula su actividad manufacturera a la fabricación de material de transporte para la automoción y a la ingeniería mecánica.

GIPUZKOA

Los cinco municipios con mayor PIB per cápita de Gipuzkoa están situados en las comarcas del Goierri y Tolosaldea. Por otro lado, las tres comarcas con el PIB per cápita más elevado son Donostialdea, Goierri y Alto Deba, sumando entre las tres el 68% del PIB total del territorio.

En el caso de Donostialdea, su actividad está centrada en torno a los servicios con un peso del 78,6% en su estructura económica. Por su parte, las comarcas de Goierri y Alto Deba presentan unas estructuras con mayor paridad entre la industria y los servicios.

Olaberria, dentro de la comarca del Goierri, se sitúa en primera posición dentro de Gipuzkoa con un PIB per cápita de 384.286 euros. Este municipio dirige su actividad hacia la industria, que representa el 77,4%, en concreto en actividades relacionadas con la siderurgia, energía eléctrica y maquinaria en general.

En esta misma comarca, se encuentran Arama y Ormaiztegi, con un PIB per cápita de 197.777 y 139.727 euros, respectivamente. Arama tiene un peso industrial del 71,4%, basado principalmente en la producción de maquinaria y bienes de equipo. Ormaiztegi, sin embargo, es el municipio con mayor concentración industrial de Euskadi, con un 87,7%, debido a una fuerte presencia de la actividad de fabricación de vehículos de motor.

Dentro de los municipios con mayor PIB per cápita de Gipuzkoa, Aduna, en la comarca de Tolosaldea, es el municipio que más reparte los pesos entre la industria y los servicios, combinando sus actividades industriales relacionadas con la fabricación de vehículos de motor y la industria no metálica, con las del comercio al por mayor.

Por último, Altzo, también en la comarca de Tolosaldea, ocupa el cuarto lugar en el ranking de Gipuzkoa, una vez más ligado a un importante peso industrial (74,9%) con fuerte presencia de la producción de cemento, cal y yeso.