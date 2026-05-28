La zona rural de Vitoria-Gasteiz refuerza su dispositivo de prevención de incendios forestales

Bosque en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha activado el dispositivo especial de prevención y actuación ante incendios forestales en la zona rural del municipio, un plan coordinado entre los servicios de Zona Rural, Montes y Bomberos que busca reforzar la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y avanzar en la protección del entorno natural y de los concejos del municipio.

La concejala de Zona Rural, Miren Fernández de Landa, ha recordado que "las altas temperaturas, los periodos de sequía y los episodios de viento aumentan el riesgo de incendios forestales. Por eso es fundamental trabajar desde la anticipación, la coordinación y la prevención".

El plan contempla distintas actuaciones preventivas sobre el territorio. Entre ellas, destacan el mantenimiento de cortafuegos, la creación de fajas auxiliares en pistas forestales para facilitar la contención de posibles incendios, la reducción de combustible vegetal en zonas agrícolas y distintas labores de gestión forestal orientadas a minimizar riesgos.

Además, durante los últimos meses se ha reforzado el trabajo de revisión y actualización de la cartografía y de los recursos disponibles para emergencias. En colaboración con comunidades de regantes, el Ayuntamiento ha recopilado información sobre bocas de riego y puntos de agua que pueden resultar útiles en caso de incendio. También se han revisado pistas, caminos y barreras forestales para mejorar el conocimiento de los accesos y facilitar una intervención más rápida y eficaz.

Una de las principales novedades de este año es el avance en la evaluación de riesgos de la interfaz urbano-forestal de los concejos de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento ha iniciado la elaboración de fichas específicas de análisis y autoprotección para los 63 concejos y el casco urbano de la ciudad, en cumplimiento de la normativa estatal en materia de incendios forestales.

Estas fichas permiten identificar los riesgos existentes en cada entorno teniendo en cuenta factores como la vegetación cercana a las viviendas, la accesibilidad, los desniveles del terreno, las vías de evacuación o la localización de hidrantes y puntos de agua. El objetivo es mejorar la planificación preventiva y definir medidas de autoprotección adaptadas a cada núcleo rural.

"El cambio climático nos obliga a adaptar también la gestión del territorio y la prevención de emergencias. Estamos dando pasos importantes para conocer mejor nuestros entornos rurales, planificar con más detalle y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo", ha señalado Fernández de Landa.

PRIMERA RESPUESTA

El dispositivo volverá a contar además con la colaboración de un grupo de 27 agricultores voluntarios distribuidos por diferentes zonas del municipio. Estas personas han recibido formación específica por parte del Servicio de Bomberos sobre comportamiento del fuego, actuación inicial y medidas de seguridad.

El Ayuntamiento ha destacado que "su conocimiento del territorio y su capacidad de movilización permiten ofrecer una primera respuesta de apoyo mientras llegan los equipos de emergencia". El grupo cuenta con un protocolo de coordinación y comunicación directa con Bomberos y guardería forestal para facilitar la activación del operativo en caso necesario.

El Ayuntamiento ha hecho también un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha recordado la importancia de extremar las precauciones en el entorno natural durante los meses de mayor riesgo. No hacer fuego, no arrojar colillas ni residuos y evitar conductas imprudentes son algunas de las principales recomendaciones para prevenir incendios forestales.