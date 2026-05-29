Zupiria alerta de que hay sectores juveniles preparando incidentes para este verano

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VITORIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha parafraseado parte de la letra de la canción 'Bada Garaia', que defiende la presencia de GKS, el Sindicato de la Vivienda y Luberri Konpartsa en las 'txosnas' festivas de Bilbao y Vitoria, para alertar que hay sectores juveniles preparando incidentes para este verano, al aducir que "este es el aviso de lo que viene".

Zupiria ha respondido así a las preguntas de EH Bildu sobre las consecuencias de "los abusos" cometidos por diversos dispositivos de la Ertzaintza en el pleno de control de este viernes en la cámara vasca.

El consejero ha parafraseado un extracto de la letra de la canción 'Bada Garaia', que en su texto hace referencia a que "al mirar las plazas de los pueblos, los perros están tranquilos en las calles" y añade que, "los que estamos aquí, no os queremos", para sentenciar que "este es el aviso para este verano".

Por otro lado, ha lamentado que en los últimos tiempos haya habido un fenómeno de "pérdida del respeto a la autoridad", también a la policía, que "no se tiene que aceptar con normalidad", ya que "la sociedad vasca ha construido un modelo de convivencia a lo largo de estas últimas décadas al amparo del autogobierno y con el respeto a la ley como criterio de comportamiento".

"La Ertzaintza es una de las instituciones en la que más confía la sociedad vasca, pero, en nuestro país, a menudo, no se respetan las normas en vigor, ni las órdenes de la Ertzaintza y policías municipales. No vamos a renunciar a nuestra responsabilidad ni a ningún espacio público o social donde sea necesaria la presencia y el trabajo de la Euskal Polizia", ha remarcado.

Sobre los incidentes concretos con miembros de la Flotilla, se ha limitado a decir que ya ha admitido públicamente que ha habido algún "comportamiento dudoso y denunciable" y que adoptará "las medidas necesarias para que no se repitan", pero ha advertido que seguirá trabajando para que haya "orden en las calles" y para que la seguridad de las personas y la integridad del patrimonio "estén garantizadas".

"JUSTIFICAR LOS INJUSTIFICABLE"

Por su lado, el parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha acusado al consejero de "justificar lo injustificable" respecto a la carga policial que padecieron diferentes miembros de la Global Sumud Flotilla a su llegada al aeropuerto de Loiu.

En este sentido, le ha indicado que ha perdido "una oportunidad de oro" para pronunciarse ante "una carga que no fue proporcional". "Se ha situado con los negacionistas que dicen que no hay ningún tipo de problema de modelo policial dentro de un sector de la Ertzaintza y en los mismos términos y justificaciones que defienden y aplauden el Partido Popular y Vox", ha criticado.

Tras poner en duda que la sociedad vasca justifique lo ocurrido en Loiu, ha reclamado una "reflexión, porque desde el Partido Popular y Vox le están aplaudiendo". "No hay mayor perjuicio para la Ertzaintza que insistir ciegamente en justificar lo injustificable", ha reprobado, para demandar un cambio en el modelo policial, basado en "los principios de José Antonio Aguirre y Telesforo Monzón".

Ortiz de Guinea ha argumentado que "algunas situaciones no habrían sucedido, Amaya Zabarte y Xuban Nafarrate, si los responsables políticos hubieran adoptado decisiones dentro de la Ertzaintza", pero, a su juicio, "ha ocurrido lo contrario". "Desgraciadamente, se han negado a adoptar medidas y se han situado con esos que niegan, por mero interés político, que esta sociedad haya cambiado en las últimas décadas", ha censurado.

"Acepten lo que todo el mundo ha visto y lo que ha visto es que tenemos un problema con el modelo policial. Hay que arreglar las cosas, de lo contrario el problema no se va a arreglar. Estamos a tiempo, aprovechemos esta oportunidad y EH Bildu está dispuesta a ello", ha finalizado su intervención.