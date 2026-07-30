Zupiria dice que los nuevos nombramientos buscan "reforzar" la estructura de la Ertzaintza

Archivo - El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este jueves que los nuevos nombramientos en la cúpula de la Ertzaintza buscan "reforzar" la estructura de la Policía autonómica y a la "necesidad de dirigirse hacia una nueva situación".

Zupiria se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al nombramiento de Aitor Landa Zarraga como nuevo director de la Ertzaintza tras el cese de Victoria Landa, y a la designación de Alfonso Garaikoetxea como jefe de la Policía vasca tras la reciente jubilación de Josu Bujanda.

El consejero de Seguridad ha explicado que en el actual modelo de organización del Departamento de Seguridad se establece que haya un director de la Ertzaintza, "que es político", y un jefe que, "en cierta modo, responda a las cuestiones policiales". "Claro, tiene que haber una conexión política, y el Departamento de Seguridad establece las políticas dentro de la autonomía de la Ertzaintza y respetándola", ha añadido.

Así, ha señalado que el Departamento de Seguridad ha visto la necesidad de "reforzar" la estructura de la Ertzaintza y de "sustituir a algunas personas para dirigirse hacia una nueva situación, no porque los anteriores no valían, porque tanto Josu Bujanda como Victoria Landa han hecho un trabajo excelente, sino porque, si se quieren hacer cosas nuevas, en algunos casos hacen falta personas nuevas".

Bingen Zupiria ha asegurado que los nombramientos "no tienen relación" con la actuación de la Ertzaintza en el recibimiento a miembros de la Global Sumud Flotilla en el Aeropuerto de Loiu (Bizkaia), en el que la Policía vasca cargó y detuvo a cuatro personas, sino que "lo hemos hecho cuando hemos podido, y lo hacemos porque viene un cambio en la Ertzaintza".

"Debemos adaptar la Ertzaintza a la realidad actual. La Ertzaintza responde actualmente a un modelo de 1980-1982 en cuanto a la territorialidad, y nuestro país, las comunicaciones y el organismo han cambiado mucho en estos 40 años, y debemos responder a eso", ha explicado.

Asimismo, el consejero de Seguridad ha recordado que los problemas que había en la sociedad en 1982 "no son los de ahora". "Antes teníamos dos problemas principales: la violencia de ETA y sus consecuencias y el consumo de drogas y, especialmente, la adicción a la heroina. Los problema de la sociedad en 2026 son otros", ha considerado.

MODELO POLICIAL

Además, Zupiria ha afirmado que va abrir un debate sobre el modelo policial, "si antes no hablamos sobre otras cuestiones". Así, ha señalado que la seguridad es "una cuestión amplia" y que "uno de sus ejes o una de sus patas es la policía, junto a muchas otras".

En este sentido, el consejero de Seguridad ha considerado que "es fundamental tener un marco que sea el que afiance nuestra convivencia, y eso requerirá de un modelo de seguridad y de un modelo policial que responda a esa modelo de seguridad".

"Por lo tanto, no voy a abrir un debate público y político sobre el modelo policial de la Ertzaintza, si no hablamos antes sobre todas estas cuestiones", ha insistido.