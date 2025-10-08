Zupiria dice que son ya 17 las familias que han interpuesto denuncias relacionadas con el udaleku de Bernedo

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que son ya 17 las familias que han interpuesto denuncias ante la Ertzaintza por hechos supuestamente sucedidos en el udaleku de Bernedo (Álava), y que "otras tres ó cuatro" han acudido a comisarias pero no han llegado a presentar denuncia.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha señalado que es una cuestión de la que hay que hablar "con cuidado", ya que se trata de personas menores y sus derechos y, "por lo tanto, la legislación es mucho más rigurosa".

"En estos momentos hay 17 familias que han interpuesto alguna denuncia, y otras tres ó cuatro han acudido a comisarias pero no han llegado a presentar denuncia. En algún caso hay alguna denuncia que puede estar relacionada con el delito de agresión sexual, y el resto la mayoría son denuncias relacionadas con el delito de exhibicionismo y el delito de coacción", ha explicado.

Asimismo, Zupiria ha considerado que, "más allá del ámbito de la seguridad", los padres tienen derecho a saber "cómo van a ser las relaciones" en el lugar al que van a enviar a sus hijos, en este caso al campamento de verano de Bernedo.

En su opinión, eso requiere, por un lado, "el compromiso de la familia, porque los padres también tenemos qué decir y también nos corresponde examinar dónde enviamos a nuestros hijos y si compartimos o no las normas o comportamientos del lugar".

"Pero, por otro lado, también requiere que los responsables de esos campamentos tengan la aprobación de los padres para todas las cosas que hacen, porque las personas que van a allí son menores y necesitan una protección especial", ha explicado.

Así, el consejero de Seguridad ha indicado que, por lo menos en el caso de las familias que han presentado denuncia, "no conocían, o por lo menos eso dicen, cómo iba a ser la convivencia dentro del udaleku, y creo que eso algo que hay resolver".

MONITORES

Además, y ante "el linchamiento" en redes sociales que han denunciado monitores del udaleku de Bernedo, Bingen Zupiria ha manifestado que "el que se ha visto en esa situación" puede presentar la denuncia correspondiente en la Ertzaintza.

El consejero de Seguridad ha explicado que "llevaba tiempo" fuera de las redes sociales, pero que en estas últimas fechas "me he acercado a leer las cosas que se estaban diciendo, y estoy asqueado".

"Creo que hay mucha basura por un lado y por otro, y no veo más que porquería. Aquel que se haya visto en esa situación también tiene derecho a acudir a una comisaria de la Ertzaintza y presentar una denuncia", ha concluido.