Zupiria traslada al Gobierno central que la actuación de Policía Nacional en detenciones en Bilbao ha sido "inaceptable"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este jueves que han notificado al Gobierno central que la actuación de la Policía Nacional al detener en Bilbao a dos hombres como presuntos autores de una agresión a un aficionado de España que llevaba la camiseta de 'La Roja' en la final del Mundial de Fútbol que el pasado 19 de julio enfrentó a las selecciones española y a Argentina ha sido "inaceptable".

Zupiria se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Euroa Press, al arresto en Bilbao de dos varones de 29 años como presuntos autores de delito de odio, además de delitos de desórdenes públicos y lesiones, por la agresión con patadas y golpes a un joven que llevaba una camiseta de la selección española durante la final del Mundial de Fútbol, y a la polémica generada posteriormente cuando denunció que la Policía Nacional actuó "por encima de sus funciones" con esas detenciones.

Así, el consejero de Seguridad ha reconocido que se ha generado "una polémica" con su denuncia, pero ha asegurado que "esta cuestión no empieza con polémica", sino con los incidentes ocurridos en las capitales y varias localidades vascas el día de la final, "incidentes que tienen autores con nombres y apellidos que van a ser investigados".

Zupiria ha recordado que la Ertzaintza detuvo a cinco personas relacionadas con los incidentes y que hay más de 50 bajo investigación, y que, "en la medida en la que sean culpables, deberán responder por lo que han hecho a las multas que puedan recibir y, más de uno, ante los jueces, porque creemos que algunas infracciones son graves y la justicia deberá ratificarlo y rechazarlo".

En este sentido, el consejero de Seguridad ha destacado que le preocupa que "algunos quieren establecer el uso de la violencia en algunos ámbitos como un derecho", y que "los argumentos" que usan para ello son "los fascistas un día, los defensores Israel otro, los favorables a las oligarquías y al imperialismo otro, y ahora han sacado la bandera contra el españolismo".

"Detrás de esto hay unos grupos concretos, grupos políticos de extrema izquierda que tenemos en Euskadi y que, afortunadamente, son minoritarios. Los identifico con ciertos movimientos de extrema izquierda que tenemos en nuestro país. Es inadmisible, y no podemos aceptar que se utilicen excusas para utilizar la violencia", ha señalado.

POLICÍA NACIONAL

Así, Bingen Zupuria ha explicado que, tras los incidentes del día de la final del Mundial de Fútbol, la Policía Nacional ha tenido "un comportamiento que está fuera de sus funciones" al detener a esas dos personas acusadas de una agresión a un aficionado de España que llevaba la camiseta de selección española.

"Ante eso dije que a nosotros nos parece que ha ocurrido algo que es inaceptable. La cuestión está planteada en las comisiones técnicas ligadas a la Comisión de Seguridad y también se ha notificado al Gobierno de España que es inaceptable", ha insistido.

El consejero de Seguridad ha asegurado que "esto no es una opinión política" y que es "una cuestión complicada", ya que, cuando se aprobó el Estatuto de Gernika en 1979 se estableció "qué correspondía a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y qué correspondía a la Ertzaintza", algo que, según ha explicado, refrendaron los gobiernos español y vasco en 1986 "con la denominada delimitación de servicios" y con la Ley de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y, posteriormente, "con la denominada Ley Mordaza". "Hay una base jurídica en todo esto para decidir qué corresponde a uno y qué a otros", ha añadido.

Asimismo, y ante las críticas de los sindicatos de la Policía Nacional por el hecho de que la Ertzaintza haya tenido "diez días" para investigar las agresiones a los hinchas de 'La Roja', Zupiria ha dicho que "no hablo en público sobre los sindicatos de la Ertzaintza y no voy a polemizar con los sindicatos de la Policía Nacional o la Guardia Civil".

"Yo me dirijo al Gobierno de Madrid y, especialmente, al ministro de Interior y al Ministerio de Interior, y tenemos foros en los que tratar estas cuestiones si hubiera dudas", ha dicho.

Además, y ante la advertencia de Policía Nacional y Guardia Civil de un "goteo de detenciones" con motivo de las agresiones a aficionados de la selección española, el consejero de Seguridad ha señalado que desconoce si se van a dar pero que, en todo caso, ha considerado que "ése no es el debate".

"Algunos querrán promover ese debate. Yo no. Yo digo que ha sucedido esto, que está fuera de los acuerdos políticos y legales que mantenemos y que, por lo tanto, debemos reconducirlo. Esa es la petición que yo hago", ha concluido.