Chloé Brid presenta su último disco este martes en el Auditorio Santa Ana de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

El programa cultural Noches de Santa María, que organiza cada año la Diputación de Cáceres en Plasencia, llega este martes con una nueva cita con la música, en esta ocasión, con la artista cacereña Chloé Bird, que presenta su último disco 'El surco de los días'.

La cita será a las 20,30 horas en el Auditorio Santa Ana de la capital placentina, donde la compositora dará a conocer su séptimo álbum de estudio, que presenta un trabajo introspectivo como camino para comprender el mundo.

Chloé Bird es reconocida por su destreza como pianista, así como por su voz expresiva y sus letras introspectivas. También cabe destacar su labor como compositora de música y bandas sonoras para teatro y cine.

Cabe recordar que la entrada tiene un precio de 5 euros, que serán destinados a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres, como ya se hizo en la pasada edición, con un éxito de asistencia.