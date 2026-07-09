Diputación de Cáceres y Apamex lanzan una nueva edición de su concurso para premiar fotografías de accesibilidad

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, y el presidente de la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (APAMEX), Jesús Gumiel - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, y el presidente de la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex), Jesús Gumiel, han dado a conocer la tercera edición del concurso fotográfico 'Un paraíso ilimitado'.

Se trata de una iniciativa que pretende reconocer y difundir actuaciones en materia de accesibilidad universal en espacios naturales y en el patrimonio histórico y monumental. El objetivo es convertir la fotografía en una herramienta pedagógica y de concienciación, mostrando ejemplos que demuestran que es posible garantizar el acceso de todas las personas a los espacios naturales, turísticos y patrimoniales.

Durante la presentación, Sheila Martín ha puesto en valor la consolidación del concurso, reflejada en el incremento de la participación, ya que en la segunda edición se recibieron 75 trabajos procedentes de distintos puntos de España, superando la cifra alcanzada en la primera convocatoria.

Las fotografías podrán recoger actuaciones como itinerarios accesibles, rampas, elevadores, cartelería en braille, recursos sensoriales o cualquier otra intervención que favorezca la accesibilidad.

En este sentido, la provincia de Cáceres cuenta con numerosos ejemplos de referencia, como la Ruta de los Sentidos de Los Barruecos, el Real Monasterio de Guadalupe, el Convento de La Coria de Trujillo, varios embarcaderos del río Tajo o distintos miradores y espacios naturales impulsados por la Diputación. Entre ellos destaca el Mirador de Segura de Toro, protagonista de la fotografía ganadora de la pasada edición, realizada por María Esther Labrador Justo.

El plazo de presentación de trabajos se encuentra abierto desde el 6 de julio hasta el 15 de septiembre, periodo durante el cual las personas participantes podrán presentar hasta tres fotografías centradas en actuaciones que reflejen buenas prácticas de accesibilidad. El concurso concederá cinco premios, todos serán en material fotográfico a elegir por las personas galardonadas, informa en nota de prenas la diputación cacereña.

El primer premio, dotado con 1.500 euros, deberá corresponder a una fotografía realizada en la provincia de Cáceres. El segundo, tercer y cuarto premio estarán dotados con 500 euros cada uno, mientras que el quinto recibirá 480 euros. El resto de las fotografías premiadas podrán proceder de cualquier territorio, siempre que muestren actuaciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad universal.

Como el pasado año, una vez finalizado el concurso y entregados los galardones, las fotografías formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos municipios de la provincia con el objetivo de acercar estas buenas prácticas a la ciudadanía, centros educativos y visitantes. En este sentido, Jesús Gumiel ha subrayado la importancia de esta iniciativa como instrumento de sensibilización, ya que "es importante que la gente vea que es posible garantizar derechos eliminando barreras", ha señalado.

Por su parte, Sheila Martín ha destacado el compromiso de la Diputación de Cáceres con la inclusión y la accesibilidad, destacando que esta nueva edición del concurso se suma a otras iniciativas impulsadas por la institución, como la elaboración del primer Plan de Accesibilidad dirigido a los ayuntamientos de la provincia o las obras de accesibilidad del Complejo Cultural San Francisco, ambos proyectos, desarrollados en colaboración con Apamex a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex).