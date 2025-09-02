La Diputación de Cáceres y Aupex impulsan la formación en danza comunitaria con el proyecto AcercaDanza Lab en Casar de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha acompañado este martes a las personas que integran la acción formativa teórico-práctica del proyecto AcercaDanza Lab, una propuesta puesta en marcha por Casa de Harina y Aupex, financiada por las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, que se desarrolla estos días de manera presencial en la Sede Creofonte en Casar de Cáceres.

Se trata de un programa semipresencial y gratuito de 16 semanas, con 100 horas de formación, con sesiones teóricas y prácticas, dirigidas a un mínimo de 8 personas que busca fortalecer la presencia de la danza contemporánea y las artes del movimiento en el medio rural de Extremadura.

Sara García-Guisado, directora artística y profesora en Artes del Movimiento y Videodanza y Marga Íñiguez, experta en ámbito de Creatividad e Innovación son las docentes responsables de esta formación.

El calendario formativo arrancó el pasado 25 de agosto con las sesiones on-line y esta semana, del 1 al 4 de septiembre, las y los estudiantes se han reunido en Casar de Cáceres para participar en la primera sesión presencial que conjuga sesiones teóricas con formación práctica y la creación de videodanza.

La siguientes citas presenciales serán el 26 de septiembre que finalizará con una performance en el Teatro Capitol de Cáceres y el 15 de noviembre con un taller de creación de una acción escénica en horario de mañana y tarde con localización aún por determinar.

Paralelamente, durante ese tiempo, los nuevos facilitadores de danza comunitaria trabajarán en el diseño y ejecución de una acción comunitaria en localidades asignadas, en colaboración con alguna entidad o colectivo, grupo, personas o contexto local que se presentará en diciembre.

CONVENIO CON AUPEX

La Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades, ponen en marcha el Plan Anual de Fortalecimiento, Comunicación y Acción Cultural en la provincia de Cáceres con un presupuesto de 75.000 euros.

Este plan busca consolidar y ampliar las acciones emprendidas en años anteriores, asegurando un impacto sostenible y equitativo en la red de Universidades Populares y en los municipios participantes.

AcercaDanza Lab es uno de los proyectos incluidos en el eje 'Acción Cultural' de este plan, con el que se busca la promoción, sensibilización, acercamiento, formación y participación ciudadana en torno al arte, la danza y el patrimonio inmaterial, priorizando la participación ciudadana y el fomento de la identidad cultural local, informa la diputación cacereña en nota de prensa.