La Diputación de Cáceres avanza en el plan turístico 'Sabores y paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo'

Reunión para desarrollar el plan turístico de 'Sabores y paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través del Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, continúa avanzando en la ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de nominado 'Sabores y paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo', cuya mesa de turismo, con la diputada del ramo, Elisabeth Martín, se ha reunido este martes para aprobar, entre otros asuntos, su reglamento.

El plan está financiado al 100% por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuenta con una inversión total de 4.850.000 euros, y estará en ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

El objetivo principal es impulsar el desarrollo turístico de las comarcas de Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte, poniendo en valor los recursos propios del territorio y reforzando su identidad. Se trata de una oportunidad estratégica para consolidar un destino turístico más sostenible, singular y diferenciado, basado en los paisajes gastronómicos y los productos agroalimentarios locales como eje vertebrador, informa la diputación cacereña.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la creación de una entidad de gestión turística para el producto 'Paisajes y sabores Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo'. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer un modelo de gobernanza turística que mejore la coordinación entre los distintos agentes implicados, defina una hoja de ruta común y determine los mecanismos de toma de decisiones en torno al desarrollo del turismo gastronómico en el territorio.

La Diputación de Cáceres está impulsando este tipo de estructuras en sus planes de sostenibilidad turística, apostando por una gestión más eficaz basada en la colaboración público-privada. Este enfoque ya se inició con la creación de la Mesa de Turismo de la Provincia de Cáceres y se extiende ahora a diferentes territorios y productos turísticos.

Tras un proceso participativo desarrollado en los últimos meses --que ha incluido reuniones, encuestas y talleres con agentes clave del territorio--, se acordó implementar un modelo de gobernanza articulado en torno a una Mesa de Turismo para el producto 'Sabores y paisajes Ggstronómicos'.

Así, esta mesa de turismo temática se configura como un espacio de coordinación, reflexión estratégica y dinamización del producto turístico gastronómico. Sus objetivos son crear un producto turístico gastronómico conjunto, auténtico y basado en las singularidades de las tres comarcas.

También se busca favorecer la implicación activa de los actores del territorio; generar confianza y fomentar una cultura de cooperación; identificar y desarrollar proyectos compartidos; y sentar las bases de una gobernanza turística sólida, valorando la creación futura de estructuras de colaboración más avanzadas.

Durante la sesión de trabajo se ha abordado el reglamento de funcionamiento de la mesa, así como el plan de acción y las posibles vías de financiación.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres pretende avanzar hacia un modelo turístico sostenible, participativo y orientado al desarrollo equilibrado del territorio.