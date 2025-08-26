La Diputación de Cáceres comienza a repartir pacas de heno para los ganaderos afectados por los incendios

Archivo - Camión repartiendo pacas de heno en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres se dispone ya a repartir pacas de heno para que los ganaderos afectados por los incendios que han tenido lugar en la provincia en las últimas semanas pueden alimentar a sus animales.

Así, los primeros dos tráileres con 40 toneladas de paja de cebada partirán este miércoles a la localidad de Cabezabellosa procedente de la finca Haza de la Concepción, propiedad de la institución provincial y situada en Malpartida de Plasencia.

La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, destaca el trabajo que vienen realizando con los ayuntamientos afectados "que son los que están en contacto con las ganaderas y ganaderos para atender las necesidades de cada territorio" y en coordinación también con el Sepei.

"Trabajamos de manera directa con los ayuntamientos, la administración más cercana y que conoce de primera mano las necesidades de cada uno de ellos", ha señalado la diputada, que ha explicado que se han estudiado los distintos expedientes para conocer las necesidades que tienen, dónde están las parcelas afectadas, el número de cabezas de ganado de cada explotación y las necesidades que tienen para su distribución.

Cabezabellosa es una de las primeras poblaciones a la que se llegará con dos trailers de paja de cebada y así se hará con todos los ganaderos afectados que lo soliciten, a los que se le distribuirá el alimento para el ganado "de manera ordenada, coordinada y con un horario establecido para una previsión establecida de las necesidades de cada uno a lo largo del tiempo", ha apuntado la diputada provincial.

"La Diputación de Cáceres ya está en el reparto de alimentación del ganado, una vez más y como ya es habitual cada vez que hay incendios en la provincia de Cáceres", ha concluido García.