Archivo - La Diputación de Cáceres destina 44.528 euros a reforzar la ciberseguridad en los municipios de la provincia - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria de la Diputación de Cáceres de subvenciones destinadas a Mancomunidades Integrales y Entidades Locales Menores de la provincia para financiar gastos de auditorías en materia de ciberseguridad que les permitan detectar problemas informáticos y saber cómo solucionarlos.

Esta línea de ayudas directas cuenta con un presupuesto de 44.528 euros, y una cuantía máxima a percibir por cada entidad beneficiaria de 1.936 euros para sufragar gastos corrientes vinculados a la realización de una auditoría de infraestructura, sistemas y seguridad IT.

Esa auditoría debe contemplar la elaboración de un mapa global de vulnerabilidad y riesgos, el análisis de la seguridad del correo electrónico y posibles brechas, así como la definición de medidas de mitigación y planes de remediación, además de garantizar el cumplimiento normativo en línea con las políticas de seguridad.

La solicitud deberá realizarse de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial en un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir de la publicación del extracto de las normas reguladoras en el BOP.

Estas ayudas se enmarcan en la estrategia de ciberseguridad que la Diputación de Cáceres desarrolla desde 2021, con el fin de reforzar la seguridad de las redes y sistemas de información manejados por las Administraciones Públicas locales, proteger mejor la información tratada y los servicios digitales que prestan.

Dicha estrategia responde a un contexto del aumento de la exposición a las amenazas del ciberespacio y del crecimiento de los ciberincidentes, que cada vez son más frecuentes, sofisticados y tienen consecuencias de mayor impacto y alcance, informa la diputación cacereña en nota de prensa.