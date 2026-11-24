La Diputación de Cáceres estrena una nueva edición de 'Hablan nuestros documentos' centrada en las costumbres gastronómicas y la historia de la cocina tradicional - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres ha puesto en marca la trigésimo cuarta edición del programa 'Hablan nuestros documentos"' que en esta ocasión lleva por título 'A la mesa', y propone un recorrido por la historia de la alimentación, la cocina y las costumbres gastronómicas a través de documentos y publicaciones conservados por la institución provincial.

Así, hasta mediados del mes de diciembre, en el vestíbulo del edificio Pintores 10, en Cáceres, se podrá hacer un recorrido por la alimentación como parte esencial de la vida cotidiana, un viaje por la historia de la alimentación, la cocina y las costumbres gastronómicas a través de documentos y publicaciones conservados en el Archivo y Biblioteca de la institución provincial.

"La alimentación constituye una parte esencial de la vida cotidiana, así como un reflejo de las condiciones económicas, las diferencias sociales, las tradiciones y las formas de relacionarse de cada época", ha explicado la responsable del servicio, Montaña Paredes.

De este modo, recetas, menús, fotografías, anuncios publicitarios o cartillas de racionamiento permiten conocer no solo qué y cómo se comía, sino también las circunstancias en las que se preparaban y consumían los alimentos.

La exposición se articula en torno a dos paneles. El primero, 'Entre fogones y despensas', se adentra en el espacio de las cocinas, la preparación de las comidas y el abastecimiento alimentario.

Entre los documentos seleccionados destacan las fotografías de las cocinas, cocineras y despensas del Hospital Provincial de Cáceres, así como antiguos recetarios y testimonios de las dificultades de abastecimiento, entre ellos las cartillas de racionamiento, que evocan una época en la que la escasez condicionaba la alimentación de numerosas familias.

El segundo panel, titulado 'La mesa puesta', aborda la vertiente social y cultural de la gastronomía. Los menús de bodas y banquetes, las publicaciones dedicadas a los vinos, la publicidad de productos alimenticios y los carteles de ferias gastronómicas muestran cómo la comida ha estado vinculada a las celebraciones, la hospitalidad, el comercio y las costumbres de cada momento histórico.

La muestra reúne así documentos de muy distinta naturaleza y procedencia que, contemplados conjuntamente, ofrecen una visión de la evolución de los hábitos alimentarios y de su importancia en la sociedad. Desde las cocinas de los establecimientos benéficos hasta las mesas de las grandes celebraciones, pasando por la alimentación doméstica y las restricciones impuestas por las circunstancias históricas.

La exposición podrá visitarse en el vestíbulo del edificio, sede del Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de Cáceres, y consultarse virtualmente a través de su página web, donde estarán disponibles las reproducciones de los documentos y los materiales explicativos que acompañan la muestra.