La Diputación de Cáceres habilita 500.00 euros para préstamos a municipios a cero por ciento de interés

Archivo - Isabel Ruiz, diputada de Economía y Hacienda de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria del Fondo de Anticipos Reintegrables para 2026, que cuenta con un presupuesto total de 500.000 euros.

Esta línea permite a las entidades locales acceder a un préstamo a cero por ciento de interés para acometer inversiones, refinanciar sus operaciones de crédito o aliviar sus tensiones de tesorería sin necesidad de recurrir a servicios de entidades financieras, lo que supone un ahorro para sus arcas municipales.

A él podrán concurrir ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes, mancomunidades y entidades locales menores de la provincia con o sin convenio de delegación al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT).

Las entidades interesadas deberán presentar su solicitud de forma telemática hasta el próximo 15 de junio, indicando la línea o líneas de ayuda a las que desean acogerse.

Esas líneas de ayudas son, la primera, para financiación de préstamos de mandato como saneamiento de remanente de tesorería, ejecución de sentencias firmes de los tribunales de justicia, para dar cumplimiento a sanciones impuestas por otras administraciones o para liquidar o refinanciar deuda con la administración autonómica o estatal.

La segunda línea se destinará a financiación de inversiones; la tercera para liquidación o refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, convenios o deudas con la Seguridad Social; y la cuarta para atención de necesidades transitorias de tesorería.

En cuanto a los criterios de otorgamiento, el fondo asignará los recursos dando prioridad a aquellas entidades locales que no hayan sido beneficiarias en la convocatoria anterior y teniendo en cuenta el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes a 31 de diciembre de 2025, el número de ejercicios con remanente de tesorería negativo y la existencia de un Plan de Ajuste Económico-Financiero en vigor.

Los anticipos se concederán en función de la capacidad de devolución de cada entidad local, con un límite inicial de 100.000 euros en el primer reparto y tomando como referencia el 50% del anticipo neto anual certificado por el OARGT y el plazo de amortización previsto.