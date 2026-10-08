La Diputación de Cáceres invierte 300.000 euros para facilitar el transporte de personas con discapacidad

Una furgoneta de APTO adaptada con un subvención de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha destinado en este ejercicio presupuestario unos 300.000 euros para facilitar el transporte de personas con discapacidad, dependencia o deterioro cognitivo. Estas ayudas se han dado a través de dos líneas, una dirigida a entidades sociales y otra específica para la adaptación de taxis rurales.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha conocido de primera mano los resultados de estas ayudas durante su visita a APTO, en Navalmoral de la Mata, y al servicio de taxi rural de Raquel Rodríguez.

El objetivo es contribuir a que la plena inclusión sea un derecho efectivo para todas las personas en la provincia y evitar que el lugar de residencia se convierta en una barrera para acceder a los servicios.

La primera línea de ayudas está destinada a la adquisición y adaptación de furgonetas y se dirige de manera específica a entidades sociales que trabajan directamente con personas con discapacidad, dependencia y deterioro cognitivo.

En esta convocatoria han resultado beneficiarias de estas ayudas la asociación APTO de Navalmoral de la Mata; Asindi Plena Inclusión de Alcántara; Aspainca de Cáceres; Afeava Alzheimer Ambroz y Tierras de Granadilla; Placeat de Plasencia; Cocemfe de Cáceres y Alzhei-Cáceres para su delegación en Trujillo.

Por su parte, la segunda línea puesta en marcha está enfocada a profesionales del taxi rural, con la finalidad de que puedan adaptar sus vehículos y ofrecer un transporte accesible a personas mayores y a personas con discapacidad. En este caso, se ha concedido una ayuda de 13.600 euros a Raquel Rodríguez, con la que ha financiado la adaptación de un vehículo-taxi de 7 plazas.

MUCHOS DESPLAZAMIENTOS

APTO de Navalmoral ha sido beneficiaria de una de esta ayudas y su presidenta Isabel Díaz, ha precisado que la incorporación de este vehículo permite dar respuesta a una necesidad fundamental del centro, que diariamente tiene que realizar numerosos desplazamientos para garantizar la atención a sus usuarios.

"Movemos 43 usuarios todos los días y son distancias muy largas. Nuestros vehículos se estropean pronto porque son muchísimos kilómetros los que se hacen", ha detallado. Además, la asociación realiza diferentes rutas para atender a personas procedentes de municipios como Madrigal de la Vera o de la zona de Los Ibores y de otros municipios del entorno de Navalmoral de la Mata.

Con la subvención de estos vehículos se facilita, por tanto, que las personas con discapacidad o en situación de dependencia que viven en el entorno rural cacereño, especialmente en los municipios más pequeños, puedan desplazarse hasta las terapias, los centros y los distintos servicios que prestan estas entidades.

En esta visita el presidente de la diputación cacereña también ha conocido a Raquel Rodríguez, vecina y taxista de Deleitosa, que actualmente cuenta con una licencia taxi con vehículo adaptado en Casas de Miravete.

Rodríguez ha explicado que, inicialmente, decidió adaptar uno de sus taxis para conseguir más puntuación en la licitación de la licencia, pero, también, por ser consciente de las necesidades de las personas de las localidades de su entorno.

"En nuestros pueblos hay alta demanda de coches adaptados porque la mayor parte de la población es una población bastante envejecida y muchos de ellos viven en residencias, van con andadores, sillas de ruedas, entonces pues vi una salida en invertir en la adaptación", ha resaltado.

Una vez tomada la decisión, buscó ayudas para financiar el coste de la adaptación y así llegó a las subvenciones de la Diputación de Cáceres con las que ha financiado el 100% de la adaptación de su taxi. Por ello, ha animado a otros profesionales del taxi de la provincia a acogerse a esta línea de ayudas y adaptar sus vehículos para contribuir a mejorar la oferta de transporte accesible en los municipios rurales.

Morales ha destacado que estas actuaciones "forman parte del compromiso de la institución provincial con una provincia en la que el código postal no suponga quedar excluido de los servicios y oportunidades". "Queremos una provincia en la que todas las personas, tengan o no una discapacidad o una situación de dependencia, puedan vivir, participar y desarrollar su vida en igualdad de oportunidades", ha insistido.