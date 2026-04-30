La Diputación de Cáceres presenta este jueves en la Feria del Libro cacereña algunas de sus publicaciones - EUROPA PRESS

CÁCERES 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres es una de las protagonistas de este jueves en la Feria del Libro de la capital cacereña, que se celebra en el Paseo de Cánovas hasta el 2 de mayo, y donde se pueden recorrer una veintena de expositores, nueve de ellos ocupados por librerías de la ciudad que ofrecen descuentos en la compra de libros.

Uno de esos stands es el de la institución provincial que va a presentar las últimas publicaciones del Área de Cultura, a partir de las 18,00 horas en la caseta de presentaciones.

Así, la diputada de Igualdad, Antonia Molina, intervendrá en la presentación de los trabajos ganadores de los Premios Literarios convocados en 2025, así como la edición del cuento 'El Pico de la Cigüeña' en Fala, o el nº 99 de la Revista Alcántara, entre otros.

A las 18,50 horas está prevista la presentación de publicaciones de la línea editorial de Memoria Histórica y Democrática. El jefe del servicio, Fernando Ayala, presentará 'Patrimonio y memoria colectiva: actas de las asambleas del balneario de Baños de Montemayor (1897-1935)', de Alejandro Jaquero Esparcía y Ana Cristina Botero Restrepo.

También se dará a conocer el estudio 'Presos políticos cacereños en centros penitenciarios situados fuera de la alta Extremadura durante el primer franquismo (1936-1954)', de Juan García Pérez.

Para concluir la jornada, a las 19,30 horas, está prevista la presentación del poemario 'Asamblea. Poesía Reunida 1975-2025', de Juan Carlos Mestre, que contará con la intervención del poeta, escritor y artista visual de Villafranca del Bierzo.