Celebración del encuentro '20 años de cooperación técnica municipa' organizado por Felcode en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), del que forman parte las dos diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz junto a más de 200 municipios extremeños, ha celebrado este martes los veinte años del programa 'Voluntario expertos', a través del cual se han llevado a cabo más de 300 asistencias técnicas a países de América Latina para poner en marcha diferentes proyectos turísticos, sociales o culturales o de gestión local.

Para recordar esta cooperación internacional, este martes se han dado cita en Cáceres más de cien personas de un lado y otro del océano Atlántico que han participado en este programa, bien como expertos que han viajado a varios países a asesorar a responsables locales, o bien como representantes municipales de esos países que han recibido esa ayuda técnica para desarrollar sus proyectos.

El presidente de la Diputación de Cáceres y presidente de Felcode, Miguel Ángel Morales, ha sido el encargado de iniciar el encuentro, denominado '20 años de cooperación técnica municipal', que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, con el objetivo de poner en valor dos décadas de trabajo, intercambio de conocimientos y solidaridad entre municipios de Extremadura y América Latina.

Morales ha recordado que la cooperación impulsada desde Felcode se basa en compartir experiencias y conocimientos que pueden resultar útiles en otros territorios. Una relación en la que, ha subrayado, el aprendizaje es siempre mutuo, ya que los profesionales que participan en las asistencias técnicas regresan con nuevas experiencias y una visión enriquecida de otras realidades.

Así, ha destacado el papel de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, que ponen sus conocimientos y su experiencia al servicio de otros municipios en ámbitos tan diversos como la igualdad, el turismo, el desarrollo económico y social o el deporte.

Como ejemplo de los resultados concretos de esta colaboración, ha recordado el asesoramiento técnico en poda del olivar realizado en Tarija (Bolivia), que ha contribuido a mejorar la producción y a generar oportunidades de desarrollo local.

En un contexto internacional marcado por los conflictos, las desigualdades y las tragedias humanitarias, Morales ha defendido la necesidad de reforzar el compromiso con el humanismo y la solidaridad, y ha asegurado que la Diputación de Cáceres seguirá poniendo a disposición recursos, conocimientos y colaboración para contribuir a un mundo "más justo, más habitable y mejor".

APRENDIZAJE MUTUO

Por su parte, la diputada de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, ha señalado que la cooperación internacional "no siempre necesita grandes proyectos ni grandes recursos", ya que los ayuntamientos pueden compartir las experiencias y los conocimientos que han desarrollado para generar oportunidades en otros territorios.

También ha incidido en que el intercambio es recíproco y que quienes participan en estas experiencias regresan habiendo aprendido de las comunidades que les reciben.

El vicepresidente de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, Juan Antonio González Pérez, ha agradecido la invitación y la trayectoria de Felcode, destacando el valor de la cooperación como espacio de encuentro entre municipios y personas. Ha puesto en valor la oportunidad de aprender, relacionarse y compartir experiencias, así como la importancia de mantener vivos esos vínculos a lo largo del tiempo.

También ha intervenido el director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), José Ángel Calle Suárez, que ha reconocido el trabajo de las diputaciones de Cáceres y Badajoz y ha destacado que "la cooperación técnica municipal permite compartir no solo recursos, sino también capacidades, conocimientos, cultura e identidad".

Calle ha reivindicado, además, el papel de los empleados públicos y de la cooperación descentralizada como una fortaleza del sistema de cooperación, basada en relaciones horizontales y en el compromiso con la dignidad y los derechos de las personas.

DEFENSA DEL MUNICIPALISMO

En el acto de clausura del encuentro ha participado la la presidenta de la Diputación de Badajoz y vicepresidenta primera de Felcode, Raquel del Puerto, quien ha destacado el potencial del municipalismo extremeño para generar oportunidades, fortalecer las administraciones locales de otros países y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Durante su intervención, Raquel del Puerto ha defendido la necesidad de mantener y fortalecer las políticas de cooperación internacional en un contexto mundial en el que "la solidaridad entre los pueblos resulta especialmente necesaria". "La inversión en cooperación es algo más que un gesto solidario, es una inversión en humanidad y en un avance de la sociedad", ha manifestado la presidenta, quien ha puesto el acento en la capacidad de las administraciones locales para propiciar cambios que repercutan directamente en la calidad de vida de las personas.

Del Puerto ha reivindicado el intercambio de conocimientos entre profesionales como una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia un desarrollo compartido, desde el convencimiento de que cada territorio cuenta con sus propios recursos, capacidades y necesidades.

"Todos necesitamos de todos porque nadie tiene todas las piezas por sí solo. Y de esta necesidad nace la cooperación, y en especial la cooperación técnica", ha señalado.

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de las administraciones públicas de no dar la espalda a quienes necesitan apoyo, poniendo en valor la dimensión humana de la cooperación. "Qué fácil sería todo si en vez de lanzar bombas, de las explosivas o de las virtuales, tendiéramos la mano", ha expresado la presidenta, que ha reafirmado la voluntad de la Diputación de Badajoz de seguir formando parte activa de Felcode y de continuar impulsando políticas propias de cooperación internacional al desarrollo.

SOBRE EL PROGRAMA

Cabe recordar que el programa 'Voluntarios expertos', puesto en marcha en 2004, ha permitido que más de 200 profesionales técnicos de las administraciones locales extremeñas participen en procesos de cooperación municipal con más de veinte entidades socias de Felcode en América Latina.

En este tiempo se han desarrollado más de 300 misiones de asistencia técnica, convirtiendo esta iniciativa en una herramienta de referencia de la cooperación municipal extremeña y en un modelo de colaboración técnica a nivel nacional.

La jornada ha incluido dos mesas de diálogo centradas en el valor de la cooperación técnica municipal y en la visión de las entidades socias de Felcode sobre el programa 'Voluntarios expertos'. También se ha presentado la nueva página web del programa y se ha proyectado un vídeo conmemorativo de estos veinte años de trayectoria.

El encuentro cuenta, además, con la participación de una delegación internacional de quince representantes de Bolivia, Uruguay, Ecuador y El Salvador, pertenecientes a la red de entidades locales socias de Felcode.

Durante su estancia en Extremadura conocerán el patrimonio de la región y distintas experiencias de cooperación municipal, cultural y patrimonial, entre ellas los vínculos existentes entre Santa Cruz de la Sierra, en la provincia de Cáceres, y Santa Cruz, en Bolivia.

La jornada concluirá con un acto de reconocimientos especiales a personas y entidades vinculadas al programa y una actuación del Cuarteto de Música Barroca y Renacentista de la Chiquitanía, Bolivia.