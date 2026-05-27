El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo da luz verde a nuevos proyectos en América Latina

Foto de familia de la asamblea general de Felcode que se ha celebrado este miércoles en Santa Cruz de la Sierra - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Morales reivindica el papel de la cooperación municipalista y aprueba una hoja de ruta marcada por los 20 años de Voluntarios Expertos

SANTA CRUZ DE LA SIERRA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

La localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra ha acogido este miércoles la asamblea general ordinaria del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), presidida por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha reivindicado, en nombre del fondo, el papel de la cooperación internacional impulsada desde los gobiernos locales y el compromiso solidario de los municipios extremeños.

En esta asamblea se ha aprobado la memoria de gestión y el balance económico correspondientes a 2025, así como el plan de trabajo y el presupuesto para 2026 con el que se llevarán a cabo nuevos proyectos de cooperación en América Latina.

La anfitriona del encuentro, la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Belén Corredera, ha trasladado su apoyo al trabajo que desarrolla Felcode y ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación internacional desde el ámbito local como herramienta para construir territorios más justos, solidarios y comprometidos con el desarrollo sostenible.

Durante la apertura de la asamblea, el presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, ha agradecido al conjunto de pequeños municipios extremeños el compromiso con el fondo, sus aportaciones y participación activa, "sosteniendo así uno de los principales instrumentos de cooperación descentralizada de la región".

Morales ha defendido, además, la vigencia y necesidad de la cooperación internacional en un contexto global complejo. "Vivimos tiempos en los que la solidaridad y la cooperación son cuestionadas con demasiada frecuencia. Precisamente por eso, la labor que desarrolla Felcode es hoy más importante y necesaria que nunca", ha dicho.

"Desde nuestros municipios seguimos demostrando que compartir conocimiento, experiencia y recursos puede contribuir a construir un mundo más justo y más igualitario", ha apostillado.

La sesión ha reunido a representantes de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales que forman parte de Felcode, quienes han respaldado por unanimidad los principales acuerdos incluidos en el orden del día. Entre ellos, la renovación de la Tesorería de la junta directiva, responsabilidad que pasa a desempeñar Juan María Delfa Cupido, alcalde de Puebla de la Calzada y vicepresidente de la Diputación de Badajoz.

Delfa ha expresado su satisfacción por incorporarse a un proyecto con el que su municipio mantiene una vinculación histórica desde los orígenes de Felcode.

UNA ACTIVIDAD CRECIENTE

La asamblea ha repasado la actividad desarrollada durante 2025, un ejercicio marcado por la ejecución de proyectos de cooperación técnica, fortalecimiento institucional, desarrollo económico local, turismo sostenible y gestión de residuos en distintos países de América Latina.

La memoria recoge actuaciones desarrolladas en países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, El Salvador y Honduras, así como una nueva edición del Programa Voluntarios Expertos, una de las iniciativas más reconocidas de la entidad.

Durante la reunión, Morales ha puesto en valor la capacidad de Felcode para generar resultados concretos con recursos limitados, destacando especialmente el efecto multiplicador de la cooperación técnica municipalista y la confianza que continúan depositando en la entidad diferentes administraciones públicas y organismos financiadores, tanto regionales como nacionales y europeos.

También se ha aprobado el plan de trabajo para 2026, que contempla nuevas acciones de cooperación en América Latina, así como la puesta en marcha de la vigésima edición del Programa Voluntarios Expertos, cuya resolución definitiva se publicará en los próximos días.

Entre las actuaciones previstas figuran nuevas asistencias técnicas especializadas en ámbitos como turismo sostenible, fortalecimiento institucional, desarrollo económico local, gestión de residuos, desarrollo agropecuario y promoción territorial, además de la continuidad de proyectos consolidados como el programa de emprendimiento femenino Emprendiendo Juntas en Tarija (Bolivia) o el fortalecimiento de la Mancomunidad de Municipalidades de Cordillerita.

Asimismo, el nuevo plan de trabajo abre la puerta a una línea de colaboración inédita con instituciones nacionales bolivianas para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en ámbitos vinculados a la descentralización, la planificación territorial y el turismo sostenible, trasladando la experiencia acumulada por los gobiernos locales extremeños a procesos de alcance estatal.

Uno de los principales hitos de este ejercicio será la conmemoración de los veinte años del Programa Voluntarios Expertos. Felcode organizará durante el mes de noviembre un acto institucional que reunirá a personas voluntarias, representantes de administraciones públicas y socios latinoamericanos para reconocer la trayectoria de una iniciativa que, durante dos décadas, ha facilitado el intercambio de conocimientos entre Extremadura y América Latina a través de cientos de asistencias técnicas desarrolladas sobre el terreno.

Durante la clausura de la asamblea también se ha puesto en valor la reciente visita a Extremadura de la viceministra de Turismo de Uruguay, quien conoció experiencias desarrolladas en el territorio vinculadas al turismo sostenible y la cooperación transfronteriza, una muestra más del creciente reconocimiento internacional que está alcanzando el trabajo impulsado desde Felcode y sus entidades socias.

Con los acuerdos adoptados, Felcode inicia una nueva etapa de trabajo reforzando su apuesta por la cooperación técnica municipalista, la transferencia de conocimiento entre territorios y la construcción de alianzas duraderas con gobiernos locales de América Latina, consolidando una trayectoria que supera ya las dos décadas de actividad.