El fotógrafo Chema Madoz presidirá el jurado del XXVIII Premio de Artes Plásticas de la Diputación de Cáceres

El plazo para presentar trabajos está abierto hasta el próximo 15 de octubre.

CÁCERES, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Chema Madoz presidirá el jurado del XXVIII Premio de Artes Plásticas 'Sala El Brocense' que organiza cada año la Diputación de Cáceres, y cuyos trabajos pueden presentarse hasta el 15 de octubre. Junto a él estarán Catalina Pulido, directora del MEIAC de Badajoz y Agustín Nieto, gestor cultural y propietario del Espacio BelleArtes de Cáceres.

Así, el jurado encargado de la selección de obras ganadoras estará presidido por uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento nacional e internacional de la fotografía contemporánea.

Madoz (Madrid, 1958) ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2019 y el Premio Aula de las Metáforas, Premio Nacional de Fotografía por el Ministerio de Cultura y el Premio PhotoEspaña. Su obra ha sido exhibida en el Museo Reina Sofía, que le dedicó la primera retrospectiva a un fotógrafo español en vida con la exposición 'Objetos 1990-1999'.

También formarán parte del jurado Catalina Pulido Corrales, actual directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz y Agustín Nieto "Yiyo", gestor cultural, propietario del Espacio Belleartes de Cáceres y promotor de la Feria Arte y Aparte.

Como viene siendo habitual, el fallo del jurado se dará a conocer en el mes de noviembre, en el marco de la inauguración de la exposición con las obras seleccionadas - en torno a 40 piezas- en la Sala de Arte El Brocense.

CONVOCATORIA ABIERTA

La Diputación Provincial de Cáceres, a través del Área de Cultura, publicó el pasado mes de junio una nueva convocatoria, cuyo plazo de inscripción concluye el 15 de octubre.

Hasta esa fecha, las personas interesadas podrán concurrir con un máximo de dos obras de temática libre, las cuales no podrán haber sido premiadas con anterioridad. Las inscripciones se realizarán a través de la web mundoarti.com.

Este año, el premio cuenta con una dotación total de 25.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros respecto a ediciones anteriores, que se distribuyen en un primer premio de 10.000 euros, un segundo de 6.000 euros, un tercero de 4.000 euros y dos cuartos premios de 2.500 euros cada uno.

Hasta la pasada edición estos Premios contaban con una inversión global de 15.000 euros, que se repartían en un primer premio de 6.000 euros; 4.000 euros para el segundo clasificado y 2.500 euros para los dos terceros premios.

La argentina Valeria Maculam, la madrileña afincada en Hérvas Virginia Rivas, el burgalés Fernando Renes y el castellonense Carlos Sebastiá fueron los ganadores de la edición anterior de estos prestigiosos premios, a los que concurrieron un total de 919 obras, de 568 artistas procedentes de 19 países.

Estas cuatro obras han pasado a formar parte de los fondos de la colección artística de la Diputación de Cáceres, como se ha venido haciendo todas las ediciones anteriores, con el fin de contribuir a la divulgación artística y al crecimiento del patrimonio institucional al servicio de la ciudadanía.