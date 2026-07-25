Le Trio Joubran ofrece este domingo un concierto solidario por Palestina en los jardines de Pedrilla de Cáceres

Cartel del concierto por Palestina - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Le Trio Joubran, un grupo palestino de música tradicional compuesto por los hermanos Samir, Wissam y Adnan Joubran, ofrecerá este domingo, 26 de julio, un concierto solidario por Palestina en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres, a las 22,30 horas.

La Diputación Provincial de Cáceres, a través de su Área de Cultura, organiza un concierto solidario en favor de Palestina, para el que las entradas tendrán un precio de 5 euros (más 28 céntimos de gastos de gestión) y la recaudación se destinará íntegramente a proyectos de acción humanitaria en Palestina

Descendientes de una legendaria familia de lutieres de Nazaret, los hermanos Joubran han conseguido "forjar su carrera artística en torno al laúd árabe, instrumento que es su pasión y forma de vida", por lo que a Cáceres llegan con su gira titulada 'Vingt printemps' (Veinte primaveras) para conmemorar su 20 aniversario como agrupación.

Su maestría del laúd y la armonía y sincronización sobre el escenario de los tres hermanos, junto a su trayectoria ligada a la difusión de la cultura palestina y defensa de los derechos humanos, han sido reconocidas internacionalmente, explica la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Fundado en 2003, el grupo ha realizado giras por todo el mundo, actuando en escenarios de gran prestigio como el Olympia y el Carnegie Hall de Nueva York, así como en la sede de las Naciones Unidas, donde ofrecieron un concierto en 2018 para conmemorar el 70º aniversario de la Nakba.

En su tercer álbum, 'À l'ombre des mots' (A la sombra de las palabras) ponen música a poemas de Mahmoud Darwish y rinden homenaje a la cultura palestina.

El trío ha realizado numerosas colaboraciones, incluida su participación con Roger Waters (Pink Floyd) en su sexto álbum, 'The Long March' (2018), y ha compuesto música para cine como el documental '5 Cámaras rotas' (nominado al Oscar al mejor documental en 2012) o la película 'El Mensajero de Dios' (2015), del director iraní Majid Majidi.