Luz verde a la Red de Comunidades Energéticas de la provincia de Cáceres que nace con 40 socios

Pleno ordinario del mes de mayo en la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha dado luz verde, en el Pleno ordinario del mes de mayo celebrado este jueves, a la creación de la Red de Comunidades Energéticas de la provincia que nace con la participación de 40 socios --entre municipios, asociaciones y particulares-- y de la que formará parte la propia institución provincial, que pondrá a disposición de la red una oficina técnica para asesorar e impulsar proyectos de transición energética.

"Será un espacio de colaboración, de intercambio de experiencia, de formación, de apoyo técnico entre los municipios existentes en la provincia que ya tienen comunidades energéticas y la posibilidad de la adhesión de otras comunidades que se vayan creando", ha explicado la vicepresidenta Primera de Territorio de la diputación cacereña y portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez.

El objetivo de esta red es seguir impulsando "nuevos grupos motores" para crear nuevas comunidades energéticas "a través de un modelo de participación sostenible y democrático" y que aproveche los recursos renovables que existen en la provincia de Cáceres.

Se trata de una de las apuestas de la Diputación de Cáceres para lo que puso en marcha la oficina técnica de transformación de comunidades energéticas "que está haciendo un acompañamiento, un asesoramiento a todas esas comunidades" y que va a formar parte de esta red como herramienta principal.

La Red Provincial de Comunidades Energéticas se enmarca en la Agenda Provincial impulsada desde la diputación como instrumento de planificación para promover un modelo de desarrollo territorial sostenible, equilibrado, participativo y adaptado a los retos climáticos, energéticos, demográficos y sociales.

Precisamente, el pleno también ha dado luz verde a la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Comunidad Energética Local Salto del Calderón de Piornal, teniendo en cuenta que la diputación es titular de la Hospedería La Serrana, ubicada en esta localidad, que es donde radica la comunidad energética.

Con esta adhesión se participa en una entidad orientada a la obtención de beneficios medioambientales, sociales y económicos, por el ahorro que supone. Además, se impulsa la transición energética, se fomenta el autconsumo renovable y se promocionan modelos energéticos sostenibles y participativos.

El Pleno también ha dado luz verde a 1,3 millones euros para ampliar el Plan de Mejoras de Infraestructuras Eléctricas (MIE) en un total de 26 municipios que quedaron en reserva en la primera fase. Este programa de subvenciones se destina a modernizar y adaptar todas las redes de alumbrado exterior de los municipios para fomentar el ahorro y la eficiencia energética.

El objetivo último de la diputación con este plan es el ahorro y la eficiencia energética, ya que permite a los ayuntamientos sustituir luminarias por tecnología LED y optimizar el consumo, entre otras cuestiones. A este respecto, el vicepresidente Tercero de Fomento, Fernando García Nicolás, ha anunciado que ya se estudia la movilización de más fondos de cara a llegar a todos los municipios que aún puedan quedar pendientes.

CIBERSEGURIDAD

Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigidas a mancomunidades y entidades locales de la provincia para realizar análisis de vulnerabilidad en materia de ciberseguridad, con un importe total de 44.528 euros. Con esto, ha apuntado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, la diputación "continúa trabajando para proteger y garantizar la integridad de los datos de los municipios y prevenir ataques cibernéticos, accesos no autorizados o robos de información sensible".

Con esta convocatoria, ha incidido el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, "cerramos el círculo, llegando a todos los municipios, pero, además, a las mancomunidades y a la entidades locales menores, de manera que podamos estar tranquilos en un ámbito como el cibernético y de las nuevas tecnologías".

En cuanto a obras o distintas intervenciones en entidades locales, se han aprobado diferentes puntos por valor de 860.000 euros, entre los que se incluye, por ejemplo, la mejora y acondicionamiento del acceso al polígono industrial Las Habazas, en Malpartida de Plasencia, por 350.000 euros; obras en pavimentos y en redes de saneamiento y abastecimiento, así como la renovación del parque infantil de Villanueva de la Vera, por 321.866 euros.

También se destinará a la pavimentación en Escurial, por 53.000 euros; o la concesión de 135.000 euros a distintos ayuntamientos para diversas obras como el cementerio de Aldeanueva del Cano, alumbrado público de Bohonal de Ibor, instalaciones deportivas de Cachorrilla, caminos vecinales de Gargüera, parque municipal de El Torno, Pavimento y redes de Talaveruela de la Vera o adquisición de vehículos de uso municipal en Aldeanueva del Camino y Navas del Madroño.

En relación a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, han salido adelante un total de 311.057 euros, que irán destinados, por ejemplo, a la Sociedad Española de Virología, para la organización del Congreso Nacional de Virología; a la Asociación de Amigos del Museo Vostell, para el II Encuentro de Escultura, Naturaleza y Tacto, o a la Asociación Extremeña de Fundaciones, para la organización de un encuentro hispanoluso de fundaciones.

También se destinará a la Federación Extremeña de Deportes para personas con discapacidad intelectual, y la organización del Campeonato de España; para el Club de Piragüismo Río Jerte y la actividad 'Aprendiendo piragüismo' y al Club de Vela Barlovento y la actividad 'Aprendiendo vela'; para la Asociación Red de Cooperación de las aldeas y conjuntos de La Raya cacereña, o para la Asociación Lideresas Valle del Alagón, entre otras.

En otro orden de cosas, se ha llevado a cabo la aprobación de dos créditos extraordinarios por valor total de 190.104 euros, para destinar a dos proyectos europeos en los que participa la Diputación de Cáceres, como son el denominado 'Comunidad de recursos y oportunidades para sistemas rurales transfronterizos innovadores'.

Se trata de una iniciativa, cofinanciada con fondos Feder, de cooperación para revitalizar las zonas rurales fronterizas, especialmente Centro-Extremadura-Alentejo, fomentando el empleo de calidad, la retención de talento joven y la financiación de población; y un segundo proyecto denominado 'Ecosistemas innovadores de economía social agroalimentaria', también cofinanciado con fondos Feder, para, en este caso, impulsar el relevo generacional, el empleo juvenil y la modernización del sector agroalimentario.

Finalmente, el pleno ha acordado trasladar al Gobierno de España, "la petición unánime de esta corporación de que, una vez recibido el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno de España se pronuncie, sin dilación, a favor de la continuidad de la central, y no solo por la cantidad de energía que vierte a la red nacional, sino porque es un elemento de creación de empleo y de fijación de población al territorio", ha concluido el presidente de la diputación.

La sesión plenaria ordinaria del mes de mayo de la Diputación de Cáceres ha comenzado, como viene siendo habitual, con un minuto de silencio por las últimas mujeres asesinadas desde el pleno del mes de abril, en este caso, tal como ha lamentado Morales, "cinco mujeres han sido asesinadas en el último mes por la violencia machista, asesinadas por la sinrazón y por el machismo asesino".