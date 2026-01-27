MásMedio envía tres cisternas de agua potable a Talayuela (Cáceres) por la turbidez del agua del grifo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

TALAYUELA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

Técnicos del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres se han trasladado este martes a la localidad de Talayuela para realizar las actuaciones necesarias en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la localidad, tras la turbidez detectada en el agua de la red de abastecimiento con las últimas lluvias.

Ante esta situación, MásMedio, tal como ha informado su gerente, Gustavo Pérez, enviará tres cisternas de agua para el consumo de la ciudadanía, dos a Talayuela, que se situarán en la gasolinera y en la avenida de Santa María, y una cisterna a la pedanía de Santa María de Las Lomas, que se ubicará en el centro de la población.

No obstante, se recuerda a la población que el agua de los grifos puede seguir utilizándose con normalidad para higiene personal y limpieza, tal como informó en su momento la Dirección de Salud.

Mientras, el servicio técnico del Consorcio está realizando las actuaciones necesarias en la planta para restaurar la normalidad lo antes posible, ha apuntado Gustavo Pérez.