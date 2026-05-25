Miguel Ángel Morales cree que reforzar la financiación local es "un imperativo democrático"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participa en Valencia en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la FEMP - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres participa en Valencia en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la FEMP

VALENCIA/CÁCERES, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este lunes en la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha celebrado en Valencia bajo la presidencia de José Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

Dicha comisión, integrada por los presidentes de todos los gobiernos provinciales e insulares del país, ha coincidido en reclamar una reforma real de la financiación local, el reconocimiento del coste real de los servicios públicos, así como el refuerzo efectivo de la autonomía local porque "la igualdad de los ciudadanos no se garantiza con discursos, sino con recursos", como ha manifestado el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Pompó.

"Los municipios estamos sosteniendo España sin una financiación justa, provocando consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos", ha subrayado, tras lamentar que "algunos servicios no se pueden prestar, no porque los vecinos no lo requieran, sino porque el sistema de financiación local es insuficiente".

Unas manifestaciones reafirmadas por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha reiterado que "reforzar la autonomía y la financiación de las entidades locales es un imperativo democrático, y mejorar la financiación de los gobiernos locales significa una mejor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

Tal como ha manifestado en otras ocasiones, Morales considera que los ayuntamientos tienen una financiación "que no es acorde con la realidad, mientras que estos gobiernos locales son, prácticamente, los que solucionan los problemas y se pelean para poder ofrecer servicios como es debido a sus pueblos".

En este sentido, Vicente Pompó, se ha detenido en las dificultades que afronta el municipalismo rural, que ha de asumir la prestación de determinados servicios con el mismo presupuesto de hace diez años".

"Hablamos de alcaldes que piden créditos para pagar nóminas y que renuncian a proyectos de futuro porque tienen que tapar los agujeros del presente", ha señalado, para añadir que "las diputaciones, los cabildos y los consells no somos una administración de segundo orden, sino una garantía de cohesión territorial, y quienes evitan que haya municipios de primera y de segunda o que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad".

NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

El encuentro celebrado este lunes en Valencia es la primera reunión encabezada por el nuevo presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares, José Francisco Salado, presidente también de la Diputación de Málaga.

Durante su intervención, ha coincidido en señalar que las diputaciones provinciales se han convertido en la auténtica salvaguarda de los municipios, con independencia de su población y que es el momento oportuno de solventar uno de los problemas "endémicos" a los que se enfrentan ayuntamientos y diputaciones, la falta de recursos.

"Estamos cansados de que se transfieran competencias, pero no aparezca respaldo económico para prestar de la mejor manera esos servicios. Hay que hacer un llamamiento a las comunidades y al Gobierno para que, cuando se legisle, se escuche de verdad al municipalismo y que se transfieran los recursos económicos necesarios", ha señalado Salado, quien también ha reclamado una financiación justa para los ayuntamientos y las diputaciones, con un marco competencial que se adapte a los servicios que se prestan.

Por su parte, Francisco Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla y vicepresidente de la comisión, ha subrayado el importante papel que desempeñan los gobiernos provinciales como garantes de la cohesión territorial, social y digital de los territorios, en especial de los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes.

"Hoy por hoy no se pueden entender España sin el municipalismo. Eso nos tiene que hacer reivindicar el papel de lo local en la arquitectura constitucional como un escalón más del Estado", ha señalado.

Junto a ello, ha situado como una de las asignaturas pendientes la necesidad de abordar la financiación local. "Seguimos pensando que hay muchas fórmulas que abordar de cara al futuro. Hay que poner al ciudadano por encima de todo. Las diputaciones tenemos claro que en el camino del consenso está el futuro para tener un gran país como es España", ha concluido.