Miguel Ángel Morales defiende fortalecer la cooperación frente a los discursos de odio y el racismo

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este lunes en Madrid con el director y el subdirector de la Dirección de Alianzas, Innovación y Educación para el Desarrollo, Ángel Calle y José Luis Pimentel - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres y del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), Miguel Ángel Morales, se ha reunido este lunes en Madrid con el director y el subdirector de la Dirección de Alianzas, Innovación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, dependiente de AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ángel Calle y José Luis Pimentel.

Durante la reunión se ha abordado la necesidad de reforzar la cooperación descentralizada y de impulsar el apoyo a diputaciones provinciales a través de instrumentos como los Fondos de Cooperación Municipal, entre ellos Felcode y Confocos.

Morales, que además preside la Comisión de Cooperación de la FEMP, ha subrayado la importancia de mantener y fortalecer estos mecanismos en un contexto de incertidumbre ante posibles reducciones presupuestarias en materia de cooperación.

En este sentido, el presidente ha advertido de la "amenaza de recortes en cooperación" que se plantea desde determinados sectores políticos, recordando la situación en Extremadura tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

"Frente a los tiempos negros que vemos en Extremadura, desde la Diputación de Cáceres y desde Felcode vamos a seguir apostando por la cooperación, tanto con los países del sur, como con el apoyo a las ONG y en políticas de educación para la ciudadanía en la provincia", ha afirmado Morales.

Además, ha destacado que la Diputación de Cáceres ha ido incrementando de forma sostenida su presupuesto destinado a cooperación internacional en los últimos años, "una línea de trabajo y compromiso que no solo se mantendrá sino que continuará reforzándose en el futuro", ha señalado.

El encuentro ha servido también para avanzar en la búsqueda de futuras alianzas entre el Estado, las diputaciones, el municipalismo y las entidades de cooperación, con el objetivo de fortalecer un modelo de colaboración más sólido y coordinado.

Asimismo, se ha hecho especial hincapié en el impulso de la educación para la ciudadanía global, una línea de trabajo estratégica para fomentar valores de convivencia, solidaridad y respeto. "Debemos seguir trabajando en programas y proyectos que combatan los discursos de odio, el racismo, la xenofobia y las posiciones extremistas, cuya presencia está aumentando y preocupa especialmente en el contexto actual", ha incidido Morales.

La Diputación de Cáceres reafirma así su compromiso con la cooperación internacional, el aumento de recursos públicos destinados a este ámbito y la "defensa de una sociedad más justa, inclusiva y libre de odio".