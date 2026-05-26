Miguel Ángel Morales pide celeridad en la decisión del Gobierno para la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con trabajadores de la central nuclear de Almaraz - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que emita el informe sobre la Central Nuclear de Almaraz "cuanto antes" y que el Gobierno de España "dé el sí a la continuidad de la central nuclear" más pronto que tarde.

Así se ha pronunciado tras la reunión que ha mantenido este martes con el presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero, y un grupo de trabajadores, en la que han pedido al presidente de la diputación cacereña que interceda ante el Ejecutivo central para que continúe la actividad más allá de octubre de 2027, fecha prevista del cierre del reactor de la Unidad I.

Morales ha trasladado a la representación de trabajadores que se han desplazado a Cáceres que la institución provincial, por unanimidad de los dos grupos representados (PSOE y PP), ha mostrado su convencimiento de que es "absolutamente necesario" que la Central Nuclear de Almaraz continúe operando.

"Estamos seguros que el Consejo de Seguridad Nuclear va a dar un informe positivo y, por tanto, el Gobierno de España tiene que decir sí a la continuidad de la central nuclear de Almaraz, porque es un centro de trabajo y de fijación de la población al territorio como ninguno en la provincia de Cáceres", ha señalado Morales en declaraciones a los medios tras la reunión.

Así, ha recalcado que él no defiende "ni al Gobierno de España ni a las empresas". "Defiendo a la gente del Campo Añuelo, a la gente de la provincia de Cáceres, a los extremeños y extremeñas que tienen en Almaraz una industria puntera para poder seguir viviendo en los entornos rurales", ha subrayado.

Morales ha insistido en la idea de que no hay una razón "objetiva" para el cierre y que nadie "ni por parte del Gobierno ni por parte del Ministerio" le ha trasladado las razonas del cierre. "Por tanto, esta institución va a seguir luchando junto al Comité de Empresa, junto a los trabajadores, junto a los empresarios, junto a los ciudadanos de todo el Campo Arañuelo para que la nuclear siga", ha concluido.

SE CUMPLEN LAS CONDICIONES

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Borja Romero, ha explicado que le han pedido al presidente de la Diputación de Cáceres que interceda ante el Gobierno de España para que mantenga abierta la Central Nuclear de Almaraz hasta el año 2030, porque las tres condiciones que interpuso el Gobierno de España "se cumplen todas", que son la "seguridad nuclear, garantía de suministro y estabilidad de precio".

Romero ha indicado que acaba de terminar una recarga que podría ser la última de la Unidad I, "si nada lo evita", y "la preocupación se extiende" entre los más de 2.100 trabajadores que han participado en esa recarga. Por eso, los trabajadores le han trasladado a Morales esa preocupación de "los padres y de las madres que ven peligrar su puesto de trabajo, de las familias enteras que ven que van a tener que abandonar la tierra en la que se han criado a sus hijos y en la que han estado viviendo muchos años".

"La preocupación es máxima en la región, en la comarca, porque hay trabajadores que llevan toda la vida allí desarrollando su actividad y también gente joven, que acaba de iniciar su ocupación y que ven que en Extremadura la única oportunidad de quedarse aquí es trabajar en la Central Nuclear de Almaraz", ha añadido Romero en declaraciones a los medios.

Por eso, los trabajadores piden que no se cierre la Central Nuclear de Almaraz para "evitar una sacudida económica en la región" y solicitan al Consejo de Seguridad Nuclear que "dé luz verde" a su continuidad con un informe técnico "favorable".

"A nivel internacional somos un referente, una industria española, una industria extremeña, que está en los percentiles más altos en buenas prácticas, en nuestro trabajo, en nuestra seguridad. Vienen aquí muchas personas de fuera a aprender, y la expectativa que tenemos es que el resultado del informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear debe ser favorable", ha recalcado.

Y ante ese informe, los trabajadores quieren que el Gobierno de España ratifique lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, extendiendo la vida de la central hasta el año 2030. "Y eso es lo que le hemos pedido al presidente de la Diputación de Cáceres, que ejerza esa presión al Gobierno de España", ha espetado Romero, que ha añadido que Morales se ha comprometido a informar al Gobierno de esta reunión y a explicar sus razones por las cuales tiene que continuar operando la central nuclear hasta el 2030.

"Desde su punto de vista no hay razones para el cierre y desde el punto de vista de los trabajadores, tampoco hay razones para el cierre", ha concluido.