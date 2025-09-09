Morales anuncia una partida presupuestaria para dinamizar los centros de mayores de la provincia de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita el centro de mayores de Pescueza - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la diputación cacereña avanza que se creará un 'Día del Mayor' de la provincia

PESCUEZA (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha anunciado este martes que los próximos presupuestos de la institución para 2026 incluirán nuevas partidas para dinamizar los centros de mayores de la provincia.

Morales ha visitado la Residencia de Mayores de Pescueza donde ha participado en una actividad intergeneracional y ha vuelto a destacar el "modelo" de este pequeño municipio como una hoja de ruta tanto para garantizar el bienestar de las personas mayores, con una atención y servicios centrados en la persona en los entornos rurales, como para generar empleos y oportunidades.

En concreto, la actividad que se ha desarrollado en el municipio es la elaboración de accesorios con plastilinas, cartulinas, hebras de lana y algún que otro adorno accesorio para engalanar el pueblo. Así, las personas más mayores y las más pequeñas trabajan de manera conjunta, mano a mano, para transformar esos objetos originales en coloridos pañuelos que embellecerán distintos puntos de Pescueza.

Este es uno más de los talleres comunitarios e intergeneracionales que promueven desde la asociación Amigos de Pescueza, en coordinación con la dirección de la Ludoteca y el personal técnico de la Residencia de Mayores, y al que este martes ha asistido Morales, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Agustina Fernández, y socios y socias de la asociación.

En este contexto, Morales ha anunciado que la Diputación de Cáceres quiere seguir contribuyendo a garantizar el bienestar y envejecimiento activo de las personas mayores en el ámbito rural, estén o no en residencias, y, de manera paralela, a la creación de empleo.

"Vamos a crear unas partidas en el presupuesto para generar actividad en torno a las residencias de mayores, dinamizar este tipo de centros para que la gente se sienta activa, los residentes estén activos y que esa actividad genere empleo y fijación de población al territorio", ha avanzado.

Además, ha explicado que se va a reunir a todas las asociaciones de mayores de la provincia para instituir una jornada como el 'Día del Mayor de la provincia de Cáceres', y a continuar apoyando iniciativas similares a la que hace más de una década puso en marcha la asociación Amigos de Pescueza con el proyecto 'Quédate con Nosotr@s'.

COMPROMISO DE JÓVENES

"A veces pensamos que las soluciones vienen de fuera y pensamos que los gobiernos nos pueden resolver todos los problemas, pero sería imposible avanzar si la gente no creyera que realmente pueden hacer cosas útiles", ha dicho Morales, que ha añadido que "se está demostrando que hubo gente joven que creyó en que, atendiendo a las personas mayores, dando oportunidad a las personas mayores, hoy Pescueza estaría viva y generaría empleo", ha indicado Morales.

Un ejemplo de esa gente joven es Paula, con 26 años, de Holguera, que es desde hace algo más de un año la terapeuta ocupacional de la Residencia de Mayores que gestiona la asociación Amigos de Pescueza. Pilar, también de 26 años, es de Badajoz, lleva más o menos el mismo tiempo ejerciendo como psicóloga en este centro e Ismael, de 54 años, llegó hace unos meses desde Cádiz.

En concreto, Pilar e Ismael decidieron fijar su residencia en Pescueza, entre otras razones, por las facilidades ofrecidas por la propia asociación.

Desde la entidad asociativa agradecen el apoyo de la Diputación de Cáceres, que destina una ayuda nominativa de 35.000 euros al proyecto 'Quédate con Nosot@s' y que contribuye, como explica la presidenta de Amigos de Pescueza, Cristina Iglesias, a poder realizar contrataciones como las mencionadas con anterioridad.

También con ello se pueden ofrecer otros servicios como podología, peluquería, fisioterapia, lavandería, catering o talleres de envejecimiento activo e intergeneracionales de los que se benefician tanto las personas usuarias de la residencia como el resto de la población de Pescueza y de poblaciones aledañas.

Pero reivindican, como ha hecho Herminia, pescozana usuaria de la Residencia y socia de la asociación, que este apoyo institucional y presupuestario se mantenga porque las personas mayores quieren tener autonomía y oportunidades para decidir cómo y dónde vivir.

En esa línea, Morales se ha comprometido a "seguir invirtiendo el dinero público en garantizar que los pueblos sigan vivos, generando empleo y dando todo a las personas mayores todo lo que se merecen; ellos que nos trajeron hasta aquí, nos dieron todo, nos dieron estudios, habiendo vivido ellos momentos muy duros".