Morales resalta que los trabajadores de la Diputación de Cáceres son "el alma, las letras y las voces" de la institución

CÁCERES, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha resaltado que los trabajadores de la institución son "el alma de estas paredes, las letras de los documentos y las voces que hacen que un edificio tenga vida", y ha reconocido el trabajo que realizan los empleados en activo y también los 42 jubilados y jubiladas -24 hombres y 18 mujeres- que han recibido un homenaje este jueves en la festividad de San Pedro de Alcántara, patrón de la institución provincial.

Así, un año más, el salón de plenos del Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres ha vivido el momento de emoción del que deja su vida laboral, tras años de trabajo en la institución provincial, y el reconocimiento de sus compañeros y compañeras, sus familiares y sus amigos.

En su discurso institucional, Morales ha dicho que no está de acuerdo con el tópico de que las personas pasan y las instituciones quedan porque "no hay una sola institución que sobreviva al vacío de la ausencia humana". Sin las trabajadoras, sin los trabajadores que, año a año han trabajado y han ofrecido gran parte de su vida a la diputación provincial de Cáceres, no seríamos más que una bandera, un escudo, un cúmulo de piedras frías llenas de nada", ha subrayado.

El presidente ha incidido en la vocación por lo público ya que la esencia del trabajo de la diputación cacereña "es hacer felices a las personas con nuestra devoción por lo público, por los proyectos colectivos, por el incesante deseo de continuar construyendo un proyecto social del cual sentirnos orgullosos".

En este sentido, ha reflexionado sobre la evolución de la provincia gracias al trabajo de muchas personas de dentro y de fuera de las instituciones, ya que "nuestra provincia -ha dicho- es, en gran medida, la superación del sufrimiento, los retos superados con esfuerzo, es un proyecto colectivo de transformación social basado en la convivencia, en la pluralidad y, sobre todo, en la igualdad entre personas".

Una convivencia a la que se debe aspirar en todos los ámbitos de la vida, "es necesario -ha aseverado- que entre todos hagamos un llamamiento a la paz en el mundo, está sufriendo gente inocente, gente en Ucrania, en Oriente Medio... Están muriendo miles de personas inocentes, hombre, mujeres y niños, así que este también es un momento para recordar y luchar entre todos por la paz".

Para finalizar, el presidente ha acudido a unas palabras de García Márquez en las que el escritor colombiano decía que "no es cierto que la gente deje de perseguir sueños porque envejece, más bien envejece porque deja de perseguir sus sueños". Así, Miguel Ángel Morales ha pedido a los que ahora se jubilan y a todos los compañeros y compañeras que continúan, que "nunca dejéis de soñar, aunque la utopía sea siempre el horizonte. Gracias por todo y por tanto", ha concluido.

En el acto, que ha estado amenizado por el Grupo de Cámara de la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres, se ha procedido también a la entrega a los jubilados y jubiladas del tradicional reloj en recuerdo de sus años de trabajo en la institución.

De los 42 trabajadores y trabajadoras que este año han concluido su vida laboral en la institución, las más veteranas son María Pilar Picado de la Cruz, conserje, con 47 años de vida laboral en la casa, y Luisa Álvarez García, ordenanza, con 42 años de servicio.