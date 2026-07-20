Niños del Centro de Pedagogía Sonrisas conocen distintos oficios en su visita a los talleres de Diputación de Cáceres

Niños visitan los talleres de Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los niños del Centro de Pedagogía Sonrisas de Cáceres se han acercado a oficios como la carpintería o la herrería en su visita a los talleres y la Imprenta de la Diputación cacereña, que estudia la posibilidad de abrir este tipo de citas a otras comunidades educativas y a colectivos senior.

En este sentido, han sido trabajadores de la Diputación de Cáceres, acompañados de los diputados Alberto Ortega y Dionisio Vasco, los que han hecho de anfitriones ante esta visita a los talleres y la imprenta de la institución provincial y, en concreto, a talleres como la herrería, la carpintería o el del parque móvil, todos ellos en activo cada día para llevar a cabo reparaciones en hierro y madera o construir nuevos objetos decorativos o mantener los vehículos a punto.

Así lo ha ido explicando Juan Miguel Pulido, quien ha trasladado a los pequeños que iban a conocer el trabajo "tan valioso" que hacen estos compañeros y el oficio que desempeñan.

En el caso del paso por la carpintería, han podido escuchar a Claudio y Ramón cómo construyen un mostrador, crean de un trozo de madera una figura decorativa o para qué sirve una gubia, una moldura, una lija, el barniz o la cola de conejo, "el pegamento más antiguo que existe"; mientras que en la herrería han escuchado palabras como cizalla, plancha o punzonadora, a la vez que José Antonio les marcaba en unas placas de hierro sus nombres.

De la misma manera, han pasado por el taller de revisión y arreglo de vehículos, tanto los que usan los diputados y el personal técnico de la diputación, como los camiones de bomberos o los de mantenimiento de vías y carreteras.

Gala y Adela, dos de las niñas que han visitado por primera vez estos talleres, han manifestado sus preferencias y la primera la herrería porque le han enseñado cómo trabajar con hierro y cómo se utilizan algunos líquidos, mientras que Adela ha optado por la carpintería porque le gusta hacer cosas manuales. Ambas han coincidido en que les ha entusiasmado montar en los coches que utilizan los diputados.

El diputado de Personal y Sepei, Alberto Ortega, ha destacado por su parte la importancia de que se conozca esta parte de la labor de la diputación, como los talleres de vehículos, que dan servicio tanto en materia del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y los de uso de los trabajadores y diputados, como también a los agropecuarios y a la maquinaria agrícola que tienen.

También ha señalado la relevancia de que conozca cómo mantienen el patrimonio cultural que tiene la diputación, en el que "son clave" los carpinteros y los herreros.

En este sentido, Villarroel ha apuntado que ya se estudia ampliar estas visitas a más centros escolares y también a asociaciones de personas mayores de la provincia, "que recordarán estos oficios que muchas de ellas han conocido y que vean que se mantienen en esta época de la IA y de las impresoras 3D", según indica en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

Un "guante" que ha cogido la responsable del Centro de Pedagogía Sonrisas de Cáceres, Chelo Serradilla, para quien puede servir tanto a los más pequeños para conocer algo diferente y que les va a venir "muy bien" cuando empiecen a estudiar oficios y materiales, pero también al resto de la población, "que no sabe todo esto que se hace desde la diputación".