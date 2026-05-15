Pablo Bellot reflexiona en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres sobre la "incapacidad de comunicación" contemporánea

Exposición del artista Pablo Bellot en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 15 May. (EUROPA PRESS) -

El artista alicantino Pablo Bellot reflexiona en la Sala de Arte El Brocense de la Diputación de Cáceres sobre la "incapacidad de comunicación" contemporánea con su exposición 'Entre actos de comunicación'.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 13 de junio, se articula en torno a la serie 'Actos de comunicación', un proyecto que Bellot desarrolla desde hace más de una década y que investiga los límites del lenguaje y las formas alternativas de transmitir ideas, emociones o reivindicaciones.

Sus obras presentan "comunicaciones alteradas, incompletas o agresivas" que evidencian y, al mismo tiempo, cuestionan el propio fracaso del lenguaje como sistema.

Las piezas que componen la muestra exploran la relación entre mensaje y medio, utilizando materiales y lenguajes diversos, desde el dibujo y la pintura hasta el sonido o la cerámica, para tensionar los códigos de comunicación.

La repetición, la superposición o la vibración sonora funcionan como estrategias que desplazan el significado y abren nuevas lecturas, generando un espacio donde la comunicación se presenta como un proceso "inestable, frágil y en constante conflicto".

"Con la máxima de lo mínimo como principio, el trabajo de Bellot se caracteriza por el uso predominante del negro y el blanco y por la intensidad expresiva del trazo, próximo al dibujo espontáneo y al gesto directo", ha señalado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Su práctica artística combina la pintura con proyectos de carácter instalativo en los que el artista desarrolla los conceptos que atraviesan su obra, como son la violencia, el humor, la ausencia, la saturación o la imposibilidad de comunicación como parte de las contradicciones del ser humano.

'Entre actos de comunicación' podrá visitarse en la Sala de Arte El Brocense hasta el 13 de junio, en horario de martes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.

EL ARTISTA

Pablo Bellot (Alicante, 1976) es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Altea de la Universidad Miguel Hernández y Máster en Gestión y Producción Artística por la Universidad de Murcia. Ha completado estudios de doctorado en Artes Visuales en la Universidad de Valencia, consolidando una trayectoria marcada por la experimentación en torno al lenguaje, la comunicación y sus límites.

Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y becas, entre los que destacan la Beca de Creación Artística del MUSAC, la Bienal Ciudad de Pamplona, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia o la Convocatoria de Artes Plásticas de la Diputación de Alicante.

Ha desarrollado exposiciones individuales en espacios como la Casa Bardin del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la Bienal de Amposta o la Galería Aural, y ha participado en colectivas en instituciones como el IVAM, el Festival SOS 4.8 o la PUTIKLUB Gallery de Berlín, entre otros.