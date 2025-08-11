El parque de bomberos de Cáceres recibe la visita de niños y niñas saharauis del programa 'Vacaciones en paz' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque de bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres ha recibido la visita de un grupo de 40 niñas y niños saharauis acogidos al programa 'Vacaciones en Paz' que, tras participar en un taller de cómo actuar ante un incendio, han sido nombrados "bomberas y bomberos honoríficos".

La actividad ha tenido lugar este pasado sábado, 9 de agosto, en las instalaciones de la capital cacereña donde los menores han participado en un taller en el que han recibido nociones de cómo actuar ante un incendio o reconocer el sonido de la respiración que hace un bombero, con la equipación al completo, cuando va a rescatar a las personas.

La visita también ha tenido su aspecto lúdico, de manera que los participantes han podido ver el descenso de los bomberos por una pared, sentir la experiencia de viajar en el camión de bomberos o aprender cómo utilizar la manguera de agua que también ha servido para aliviar las altas temperaturas de estos días.

El presidente de NUR Saharaui Extremadura, Juan Eusebio Solís, ha recordado que el programa de 'Vacaciones en paz' permite todos los años que niñas y niños saharauis refugiados pasen el verano con familias extremeñas, y poder ofrecerles un respiro de las duras condiciones del desierto, atención médica, alimentación y actividades recreativas.

También el máximo presentante del Pueblo Saharaui en Extremadura, Alali El Mami, ha recordado el motivo de la visita de las niñas y niños que se encuentran en la región, "ellos son los representantes del Pueblo Saharaui, son la voz que está pidiendo justicia, y libertad", ha dicho.

Por su parte, Alberto Ortega Villarroel, diputado del Sepei de la Diputación de Cáceres dio la bienvenida a los participantes y reiteró el compromiso de la institución provincial de apoyar y colaborar con el programa 'Vacaciones en paz' que, en estos momentos, se encuentra en el ecuador de la edición 2025.

Después de vivir una intensa mañana en el Sepei de Cáceres y conocer su funcionamiento de la mano de profesionales como el jefe de salida Julián de la Cámara y sus compañeros, Antonio Abreu, Alfredo Gil, Raúl Jiménez, Jesús Sánchez o Ismael Salgado, las niñas y niños junto con sus familia de acogida se han dirigido al Casar de Cáceres para completar la jornada de convivencia.