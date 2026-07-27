Restaurantes y hoteles de la provincia de Cáceres reciben información y material sobre la recogida de fracción orgánica

Taberna con la recogida de fracción orgánica - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Restaurantes, cafeterías y establecimientos hoteleros de distintos pueblos de la provincia de Cáceres han recibido este lunes la visita del consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, aportando información y nuevo material para impulsar la recogida separada de la fracción orgánica.

Se trata de la campaña informativa que se va a desarrollar hasta el 31 de julio, centrándose en este tipo de locales y empresas, además de otros grandes generadores de materia orgánica, como residencias de mayores o establecimientos dedicados a la distribución de alimentos y bebidas.

Serán en total 60 municipios a los que lleguen estos días los equipos de educadores ambientales para mantener entrevistas personalizadas durante las cuales se ofrecerá información sobre el funcionamiento de la recogida selectiva de la fracción orgánica, los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón y la importancia de realizar una correcta separación en origen para mejorar la calidad del reciclaje y reducir la presencia de impropios, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

ENTREGA DE MATERIAL

Estas acciones de proximidad constituyen uno de los ejes principales de la campaña de concienciación impulsada por el Consorcio MásMedio, en la que además de la labor informativa, en cada establecimiento participante se procederá a la entrega del material necesario para facilitar su incorporación al sistema de recogida selectiva.

Concretamente, cada negocio recibirá un contenedor de 120 litros para la recogida de la fracción orgánica, un lote de bolsas compostables y el correspondiente sistema de apertura de los contenedores de materia orgánica ubicados en la vía pública, adaptado a cada municipio.

Así, MásMedio continúa desarrollando la campaña de sensibilización 'No a la #Excusitis. Sí al orgánico', una iniciativa destinada a "fomentar la correcta separación de los biorresiduos y promover el uso del contenedor marrón entre los establecimientos que generan una mayor cantidad de residuos orgánicos", señala la diputación.

Se trata de un programa de implantación y mejora de la recogida separada de la fracción orgánica promovido por el Consorcio MásMedio y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea - NextGenerationEU, destinado a avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y alineado con los principios de la economía circular.

MUNICIPIOS A LOS QUE LLEGARÁ LA CAMPAÑA

Cabe destacar que esta campaña llegará a los municipios de Serradilla, Torrejón el Rubio, Baños de Montemayor, La Garganta, Gargantilla, Aldeanueva del Camino, Abadía, Collado de la Vera, Torremenga, Jaraíz de la Vera, Pasarón de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Gargüera, Navatrasierra, Carrascalejo o Villar del Pedroso.

También llegará a Garvín de la Jara, Peraleda de San Román, Valdelacasa del Tajo, Guijo de Granadilla, Zarza de Granadilla, La Granja, Casas del Monte, Segura de Toro, Cabezabellosa, Jarilla, La Pesga, Mohedas de Granadilla, Ahigal, Santibáñez el Bajo, Marchagaz, Palomero, Santa Cruz de Paniagua o Guijo de Santa Bárbara.

Finalmente, pasará además por Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle, Navaconcejo, Valdastillas, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Talaveruela de la Vera, Robledillo de la Vera, Jarandilla de la Vera, Aldea del Cano, Alcuéscar, Sierra de Fuentes, Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, Rebollar, El Torno, Casas de Millán, Mirabel, Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia.