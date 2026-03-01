El 112 de Extremadura celebrará los sábados de marzo unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas

Interior del Centro de Urgencias y de Emergencias 112 de Extremadura 'Cabo 1º Alberto Guisado Majano' - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y de Emergencias 112 de Extremadura 'Cabo 1º Alberto Guisado Majano' de Mérida celebrará todos los sábados de este mes de marzo unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas para los ciudadanos.

Esta iniciativa tiene como objetivo que cualquier ciudadano interesado pueda "conocer de primera mano cómo funciona y cuál es el trabajo diario que realizan los profesionales en el centro durante las 24 horas del día".

En concreto, habrá dos turnos de visitas, a las 09,30 y a las 11,30 horas, y la duración prevista es de dos horas.

La visita guiada constará de dos partes, una primera en la que mostrará el funcionamiento de la sala de coordinación del 112, donde se explicará cómo se gestiona la movilización de recursos a partir de los avisos, y en la segunda, los visitantes podrán realizar un taller de primeros auxilios.

Este taller será impartido por Cruz Roja Extremadura, y podrán visitar el vehículo de Puesto de Mando Avanzado (PMA), dirigido a coordinar la gestión de situaciones de emergencia en el lugar de los hechos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Los interesados en participar en una de estas visitas deberán inscribirse enviando un correo electrónico a margarita.pulido@juntaex.es o llamando por teléfono al 924.332.610.