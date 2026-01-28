El 112 de Extremadura eleva a roja la alerta por vientos en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez

Alerta roja por vientos en la Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez - AEMET

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha elevado a rojo el nivel de alerta por vientos en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, hasta las 10,00 horas de este miércoles, ya que podrían alcanzar los 130 km/h.

En el resto de la región, se mantiene la alerta naranja por fuertes vientos del Suroeste, que podrían llegar a los 90 km/h, un aviso establecido a las 07,30 horas de este miércoles y que se prolongará hasta las 15,00 horas.

Por otro lado, se mantiene activo el nivel de alerta amarillo por lluvias en toda la región, fijado a las 03,00 horas, ya que podrían acumularse precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que permanecerá hasta las 10,00 horas de hoy.

En cuanto a las nevadas, el 112 Extremadura mantiene también activa la alerta amarilla por este fenómeno meteorológico desde las 03:00 hasta las 18,00 horas de este miércoles en el norte de la provincia de Cáceres ante la acumulación de 5 cm de nieve en 24 horas.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, en el caso de vientos, el 112 Extremadura recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía en general se le aconseja guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc. y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención en el momento de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

En caso de nevadas, se recomienda a los consistorios que tengan localizados tractores (vehículos pala) y depósitos de sal y a la ciudadanía que disponga en casa de material de calefacción, prestando atención a braseros de picón, carbón o gas, y en caso de usar calefacción eléctrica revisar su correcto funcionamiento. De igual modo, evitar sobrecargar regletas y enchufes y tener especial cuidado si en el domicilio hay menores de edad o personas mayores.

Si se va a realizar un viaje, tener precaución con el estado de la vía, vigilando las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar hacerlo de noche, a no ser que sea imprescindible, así como mantenerse informado del estado de las carreteras y condiciones meteorológicas.

Asimismo, utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, en especial si se va a pasar mucho tiempo en el exterior o se van a realizar deportes al aire libre y disponer de un teléfono para llamar en caso de necesidad al teléfono de emergencias 112.