Unas 1.400 personas se manifiestan el 8M en Mérida contra el patriarcado y la prostitución y por los derechos femeninos

MÉRIDA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.400 personas --según la Delegación del Gobierno-- se han manifestado esta tarde por las calles de Mérida en favor de los derechos de las féminas que aún no se cumplen y bajo el lema 'Mujeres feministas en lucha'.

Los manifestantes --en su mayor parte mujeres aunque también numerosos varones y familias al completo-- se han concentrado en la Plaza de España de la capital extremeña antes de iniciar un recorrido por las calles de la ciudad con proclamas también contra el patriarcado y en favor de la abolición de la prostitución.

"Ni suelos de barro ni techos de cristal" y "no es un caso aislado, se llama patriarcado", junto a "que viva la lucha de las mujeres" han sido algunos de los gritos que se han lanzado desde la cabecera de la manifestación, convocada por la Plataforma 8M de Mérida, y que ha arrancado sin incidentes.

Ataviados con pancartas con eslóganes en favor de los derechos de las mujeres y en los que han podido leerse críticas al machismo aún imperante en muchos órdenes de la sociedad, los manifestantes han reclamado también cambios sociales que permitan la incorporación en condiciones de igualdad de la mujer en ámbitos como el económico y el político, entre otros.

"Igual trabajo, igual salario", o "mujer si no luchas, nadie te escucha" han sido otros de los gritos que han lanzado los participantes en la manifestación, que han portado también pancartas y banderolas con mensajes como: "Yo elijo como me visto y con quién me desvisto"; "No son clientes, son violadores con billetes"; "Seguimos hasta el coño"; "No soy una persona menstruante, me llamo mujer"; "Nos queremos vivas"; "Quiero ser libre, no valiente"; o "Sobre mi cuerpo y vestuario, ahórrate el comentario".

Han podido escucharse, asimismo, proclamas en favor de mayores medidas desde las administraciones para combatir la violencia machista, y han reclamado igualmente la concienciación de la sociedad en su conjunto contra esta lacra.

Así, tras la concentración en la Plaza de España emeritense, los manifestantes han recorrido la Santa Eulalia, Rambla, calle Almendralejo, Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo, para regresar al punto de partida, lugar donde han leído un manifiesto en el que, junto al alegato en contra de la explotación femenina y la violencia hacia las mujeres en todas sus modalidades, han abogado por la abolición de la prostitución.

Como fin de fiesta, al finalizar la manifestación estaban previstas actividades de nuevo en la Plaza de España como performances realizadas por diferentes asociaciones feministas, junto a actuaciones del Instituto Santa Eulalia y canciones junto al grupo 'Violetas Cantando', según anunciaron los organizadores en la presentación de la convocatoria.

Cabe apuntar que, entre otros representantes políticos, han estado presentes en la manifestación el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel; y representantes también de IU, entre otros.

PLATAFORMA CONVOCANTE

A su vez, momentos antes del inicio de la manifestación, Izaskun Morales, de la Plataforma 8M, ha incidido en declaraciones a los medios de comunicación en que el objetivo de la convocatoria es seguir exigiendo los "derechos" de las mujeres que "todavía no se han conseguido" a nivel económico, político, social y cultural. "Hemos avanzado en algunos aspectos pero en otros muchos no", ha alertado.

"Las mujeres seguimos siendo asesinadas, seguimos cobrando menos que los hombres, hay mucho más índice de pobreza en la mujer que en los hombres... y reivindicamos una igualdad real", ha espetado.

También ha reclamado mejores condiciones laborales para las mujeres y que no recaiga sobre ellas el peso de los cuidados de las familias.

EL PSOE REIVINDICA "EMANCIPACIÓN Y LIBERTAD" PARA LAS MUJERES

De su lado, la portavoz y secretaria de Igualdad del PSOE extremeño, Soraya Vega, presente también en la manifestación, ha destacado a los medios que este 8M las mujeres y los hombres socialistas están "de nuevo en las calles" junto con el resto de ciudadanos y con el movimiento feminista, así como que la formación además está en las instituciones "tomando decisiones y materializando las reivindicaciones de la agenda feminista".

Según ha dicho, esas reivindicaciones consisten en "emancipación y libertad" porque "no puede haber libertad para las mujeres si no hay una verdadera emancipación". "Hasta que no seamos capaces de emanciparnos de verdad las mujeres no vamos a poder conquistar los espacios de libertad que van a posibilitar que avancemos hacia la igualdad real", ha espetado.

"Esa es la lucha de las mujeres, la lucha feminista y es por eso que hoy las mujeres y los hombres del PSOE volvemos a estar en las calles junto al movimiento feminista", ha recalcado Soraya Vega.

MOVIMIENTO "MUY UNIDO" SEGÚN PODEMOS

También ha participado en esta manifestación la coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, quien ha destacado los 8 de marzo "son días para festejar todos los avances que el movimiento feminista lleva conseguidos, pero también son días para reivindicar", ya que es necesario "seguir demostrando que no vamos a dar ni un paso atrás en todos los derechos conseguidos, pero aún nos quedan muchas cosas por conseguir".

Respecto al momento en el que se celebra este 8 de marzo, De Miguel ha considerado que "es característico del feminismo que no hay visiones únicas, que hay muchos feminismos, y que eso también enriquece el movimiento", por lo que ha señalado que "esas divisiones nos siguen haciendo poder caminar unidas".

Por eso, en declaraciones a los medios, ha reafirmado que "el movimiento feminista se debe mostrar muy unido", y más en Extremadura "donde la brecha salarial sigue siendo tan grande, y donde el 90 por ciento de los permisos que se cogen por cuidados tienen rostros de mujer", al igual que el desempleo.

Irene de Miguel ha instado a fijarse en las mujeres más vulnerables, que son "las mujeres migrantes que están cuidando internas a nuestros mayores, y que ahora mismo están esclavizadas", por lo que ha considerado que "antes de hacer política para las mujeres privilegiadas" es necesario fijarse "en los suelos pegajosos que lo que están haciendo es barrer los trozos del techo de cristal que tienen unas cuantas", ha concluido.