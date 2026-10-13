El 30,4% de la población de Extremadura en 2025 está en riesgo de pobreza o exclusión, 4,7 puntos por encima de la media

Archivo - Imagen de un sistema de calefacción. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 30,4 por ciento de la población de Extremadura estaba en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope), lo que equivale a unas 320.000 personas, y se sitúa 4,7 puntos por encima de la media estatal (25,7%).

Este porcentaje de la tasa Arope del 30,4 por ciento en 2025 supone un descenso de 2 puntos con respecto al años 2024.

Por su parte, la tasa de pobreza alcanza el 26,2 por ciento en 2025 en Extremadura, lo que supone unas 276.000 personas, y aunque desciende 1,3 puntos respecto a 2024, continúa 6,7 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19,5 por ciento.

Así se recoge en el Informe Arope correspondiente en 2025 elaborado por EAPN, y que ha sido presentado este martes en Mérida por el presidente de esta entidad, Sebastián González.

Según los datos de este informe, la pobreza severa se sitúa en el 9,9 por ciento de la población extremeña en 2025, una cifra con la que Extremadura ocupa la cuarta posición nacional, y este indicador aumenta 0,6 puntos respecto a 2024 y se encuentra 1,9 puntos por encima de la media estatal.

Además, la carencia material y social severa afecta al 6,3 por ciento de la población de Extremadura, lo que equivale a unas 66.000 personas, y supone 13.000 más que en el periodo anterior.

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